Reds 3, Cubs 0 Reds ab r h rbi bb so avg Votto 1B 4 0 0 0 0 2 .217 Castellanos RF 3 1 0 0 1 1 .232 Winker DH 3 1 0 0 1 0 .279 Suarez 3B 4 0 0 0 0 4 .193 Moustakas 2B 4 1 1 3 0 1 .236 Farmer SS 0 0 0 0 0 0 .245 Akiyama LF 4 0 2 0 0 1 .220 Goodwin CF 2 0 0 0 1 0 .167 Galvis SS-2B 3 0 1 0 0 2 .206 Barnhart C 3 0 0 0 0 3 .184 Totals 30 3 4 3 3 14 - Cubs ab r h rbi bb so avg Happ CF 4 0 0 0 0 3 .287 Contreras DH 3 0 0 0 0 0 .239 Rizzo 1B 4 0 0 0 0 1 .205 Baez SS 4 0 0 0 0 2 .202 Schwarber LF 3 0 0 0 0 1 .210 Caratini C 3 0 1 0 0 0 .239 Heyward RF 3 0 1 0 0 1 .301 Bote 3B 3 0 0 0 0 1 .215 Vargas 2B 3 0 1 0 0 1 .174 Totals 30 0 3 0 0 10 - Reds 3 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 3 4 1 Cubs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 3 1 Reds ip h r er bb so np era Bauer, W (4-3) 7.2 3 0 0 0 10 112 1.74 Sims, H (2) 0.1 0 0 0 0 0 1 2.12 Iglesias, S (0) 1.0 0 0 0 0 0 10 4.11 Cubs ip h r er bb so np era Darvish, L (7-2) 6.0 2 3 3 3 9 98 1.77 Osich 1.1 1 0 0 0 2 13 6.75 Adam 0.2 0 0 0 0 1 10 3.38 Kimbrel 1.0 1 0 0 0 2 19 7.36