MLB Cubs vs White Sox Box Score

White Sox 10, Cubs 1 White Sox ab r h rbi bb so avg Anderson SS 5 1 1 0 0 2 .366 Grandal C 5 2 2 2 0 1 .235 Abreu 1B 5 2 2 4 0 0 .297 Jimenez LF 4 2 2 1 0 0 .284 Gonzalez PH-LF 1 0 0 0 0 1 .000 Encarnacion DH 5 0 0 0 0 3 .156 Robert CF 4 1 1 2 0 3 .275 Mendick 2B 4 1 1 1 0 1 .262 Engel RF 4 1 3 0 0 1 .286 Goins 3B 3 0 0 0 1 0 .000 Totals 40 10 12 10 1 12 - Cubs ab r h rbi bb so avg Happ LF-RF 4 0 0 0 0 1 .299 Rizzo 1B 2 0 0 0 0 0 .225 Hoerner 2B-SS 2 0 1 1 0 0 .216 Baez SS 3 0 1 0 0 0 .194 Kipnis 2B 0 0 0 0 1 0 .282 Contreras C 2 0 0 0 0 0 .219 Phegley C 2 0 0 0 0 0 .071 Schwarber DH 4 0 0 0 0 2 .215 Bote 3B 4 0 0 0 0 1 .204 Heyward RF 2 0 0 0 0 0 .262 Caratini 1B 2 1 2 0 0 0 .302 Perez 2B-1B-LF 4 0 1 0 0 1 .200 Almora Jr. CF 3 0 2 0 0 0 .182 Totals 34 1 7 1 1 5 - White Sox 0 2 3 3 0 0 1 0 1 -- 10 12 1 Cubs 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -- 1 7 2 White Sox ip h r er bb so np era Keuchel 8.0 6 1 1 1 3 114 2.65 Fry 1.0 1 0 0 0 2 15 4.82 Cubs ip h r er bb so np era Lester 3.2 9 8 8 0 3 77 5.06 Winkler 1.1 0 0 0 0 2 16 3.24 Rea 2.0 2 1 1 0 2 39 4.32 Ryan 1.0 0 0 0 1 2 18 7.04 Adam 1.0 1 1 1 0 3 20 7.36