MLB Dodgers vs Rockies Box Score

Rockies 5, Dodgers 2 Rockies ab r h rbi bb so avg Tapia LF 4 1 2 0 0 1 .309 Story SS 4 1 1 0 0 2 .294 Arenado 3B 4 1 1 1 0 2 .255 Blackmon DH 4 2 2 1 0 1 .347 Pillar CF 3 0 0 0 1 2 .200 Murphy 1B 3 0 0 0 0 0 .259 Fuentes PH-1B 1 0 1 2 0 0 .375 Hampson 2B 4 0 0 0 0 1 .266 Hilliard RF 4 0 0 0 0 4 .238 Wolters C 2 0 0 0 0 0 .205 Kemp PH 1 0 0 0 0 1 .235 Butera C 0 0 0 0 0 0 .188 Totals 34 5 7 4 1 14 - Dodgers ab r h rbi bb so avg Betts RF 3 1 2 1 1 0 .316 Seager SS 4 0 1 1 0 2 .326 Muncy 1B 4 0 0 0 0 0 .203 Bellinger CF 3 0 0 0 1 0 .221 Pederson DH 4 0 0 0 0 1 .184 Pollock LF 4 0 1 0 0 2 .269 Lux 2B 3 1 1 0 1 1 .174 Rios 3B 4 0 0 0 0 1 .205 Barnes C 3 0 1 0 0 1 .269 Totals 32 2 6 2 3 8 - Rockies 0 1 0 1 0 0 0 0 3 -- 5 7 1 Dodgers 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -- 2 6 1 Rockies ip h r er bb so np era Marquez 7.0 5 2 2 3 5 96 4.58 Almonte, W (2-0) 1.0 0 0 0 0 1 11 3.20 Bard, S (1) 1.0 1 0 0 0 2 19 3.71 Dodgers ip h r er bb so np era Gonsolin 6.0 3 2 1 0 8 75 0.76 Gonzalez 1.2 0 0 0 0 3 18 1.54 Treinen, L (3-2) 0.1 3 3 3 0 1 12 2.55 Wood 1.0 1 0 0 1 2 20 5.40