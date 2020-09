MLB Giants vs Diamondbacks Box Score

Giants 4, Diamondbacks 2 Diamondbacks ab r h rbi bb so avg Locastro CF 4 1 1 1 0 1 .231 Varsho PH 1 0 0 0 0 0 .152 Calhoun DH 3 1 2 0 1 0 .197 Peralta LF 4 0 1 0 0 2 .280 Escobar 3B 4 0 1 0 0 3 .204 Rojas 2B 3 0 0 1 0 2 .167 Vogt C 3 0 1 0 0 1 .148 Kelly PH-C 1 0 0 0 0 0 .187 Ahmed SS 3 0 1 0 1 1 .241 Lamb 1B 3 0 1 0 1 2 .116 Jay RF 4 0 0 0 0 1 .114 Totals 33 2 8 2 3 13 - Giants ab r h rbi bb so avg Slater DH 4 1 2 0 0 0 .328 Solano 2B 3 1 3 2 1 0 .344 Yastrzemski RF 4 0 1 0 0 0 .296 Longoria 3B 4 0 0 0 0 1 .285 Flores 1B 3 0 1 0 0 0 .299 Bart C 1 0 0 0 0 0 .265 Ruf LF 2 0 1 0 0 1 .264 Dickerson PH-LF 1 0 0 0 1 0 .269 Robertson SS 4 0 0 0 0 1 .250 Dubon CF 3 0 0 0 0 0 .286 Tromp C 2 1 1 1 0 0 .189 Belt PH-1B 1 1 1 1 0 0 .340 Totals 32 4 10 4 2 3 - Diamondbacks 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 2 8 0 Giants 0 0 1 0 0 2 1 0 X -- 4 10 0 Diamondbacks ip h r er bb so np era Young, L (1-3) 5.1 7 3 3 0 3 81 4.59 Guerra 0.2 1 0 0 1 0 14 2.81 Lopez 1.0 2 1 1 1 0 25 5.68 Smith 1.0 0 0 0 0 0 8 6.00 Giants ip h r er bb so np era Cueto 5.2 7 2 2 3 7 109 4.56 Baragar, W (5-1) 0.1 0 0 0 0 0 6 5.40 Garcia, H (0) 1.0 1 0 0 0 2 20 0.00 Watson, H (0) 1.0 0 0 0 0 2 16 0.69 Rogers, S (8) 1.0 0 0 0 0 2 12 6.00