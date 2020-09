MLB Giants vs Diamondbacks Box Score

Diamondbacks 6, Giants 5 Diamondbacks ab r h rbi bb so avg Locastro LF 4 0 0 0 0 0 .229 Marte CF 5 1 4 2 0 0 .315 Walker 1B 3 1 1 0 2 0 .289 Escobar 3B 5 1 1 0 0 1 .194 Calhoun RF 4 0 0 1 0 2 .189 Ahmed SS 4 1 3 1 0 0 .246 Rojas DH 4 1 1 0 0 0 .250 Young 2B 4 0 0 0 0 1 .192 Varsho C 4 1 2 2 0 0 .146 Totals 37 6 12 6 2 4 - Giants ab r h rbi bb so avg Yastrzemski RF 3 0 1 0 1 1 .299 Dickerson LF 4 2 2 0 1 0 .277 Longoria 3B 5 0 0 0 0 1 .295 Belt 1B 4 1 2 2 1 0 .341 Flores DH 3 1 1 0 2 2 .292 Robertson PR 0 0 0 0 0 0 .600 Solano 2B 4 0 1 1 1 1 .328 Crawford SS 5 0 1 1 0 1 .274 Bart C 4 1 2 0 0 0 .250 Duggar PR 0 0 0 0 0 0 .107 Tromp C 0 0 0 0 0 0 .176 Dubon CF 4 0 2 1 0 1 .286 Totals 36 5 12 5 6 7 - Diamondbacks 1 0 1 2 2 0 0 0 0 -- 6 12 1 Giants 1 0 1 1 1 0 1 0 0 -- 5 12 0 Diamondbacks ip h r er bb so np era Clarke 3.0 6 3 3 3 2 81 2.96 Bergen, W (1-0) 1.0 0 0 0 1 1 11 0.00 Lopez 1.0 2 1 1 0 1 13 5.40 Guerra, H (2) 1.0 1 0 0 1 1 18 2.93 Rondon, H (0) 1.0 1 1 1 0 1 15 9.00 Crichton, H (1) 1.0 2 0 0 0 0 17 2.89 Ginkel, S (0) 1.0 0 0 0 1 1 22 6.91 Giants ip h r er bb so np era Anderson, L (1-3) 4.0 7 4 4 1 2 69 5.18 Coonrod 0.1 2 2 2 1 0 15 9.39 Suarez 1.1 1 0 0 0 0 16 5.14 Gott 0.1 0 0 0 0 0 5 10.80 Selman 2.0 0 0 0 0 1 21 1.93 Peralta 1.0 2 0 0 0 1 20 5.19