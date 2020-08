MLB Giants vs Dodgers Box Score

Dodgers 2, Giants 0 Dodgers ab r h rbi bb so avg Betts RF 3 0 0 0 0 1 .287 Seager SS 2 0 0 0 1 0 .302 Turner DH 1 0 0 0 1 0 .283 Bellinger 1B 3 0 0 0 0 2 .228 Muncy 3B 2 0 0 0 1 1 .186 Pederson LF 2 2 2 1 0 0 .218 Pollock PH-LF 1 0 0 0 0 0 .273 Smith C 3 0 1 1 0 1 .195 Lux 2B 3 0 0 0 0 2 .000 Hernandez CF 3 0 0 0 0 1 .213 Totals 23 2 3 2 3 8 - Giants ab r h rbi bb so avg Yastrzemski CF 2 0 0 0 1 0 .289 Flores DH 3 0 0 0 0 1 .284 Longoria 3B 3 0 0 0 0 0 .284 Belt 1B 3 0 2 0 0 0 .315 Solano 2B 3 0 0 0 0 1 .340 Dickerson LF 1 0 0 0 0 0 .205 Ruf PH-LF 1 0 0 0 0 1 .239 Sandoval PH 1 0 0 0 0 1 .210 Bart C 2 0 0 0 1 1 .182 Basabe PR 0 0 0 0 0 0 .000 Crawford SS 3 0 0 0 0 2 .247 Rickard RF 1 0 0 0 1 1 .000 Totals 23 0 2 0 3 8 - Dodgers 0 1 0 1 0 0 0 -- 2 3 0 Giants 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 2 0 Dodgers ip h r er bb so np era Ferguson 1.0 0 0 0 0 0 15 0.66 Gonzalez, W (2-0) 2.1 0 0 0 0 3 23 1.23 Graterol 1.0 1 0 0 0 0 12 3.09 McGee 0.2 0 0 0 0 1 7 0.79 Alexander, H (2) 0.1 0 0 0 2 0 12 1.74 Treinen, H (1) 0.2 0 0 0 0 1 13 1.32 Jansen, S (0) 1.0 1 0 0 1 3 22 1.32 Giants ip h r er bb so np era Gausman, L (1-2) 4.2 3 2 2 2 6 93 4.54 Selman 0.2 0 0 0 1 1 15 2.45 Gott 0.2 0 0 0 0 0 3 12.46 Coonrod 1.0 0 0 0 0 1 11 5.06