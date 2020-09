MLB Indians vs Brewers Box Score

Indians 4, Brewers 3 Brewers ab r h rbi bb so avg Gamel CF 3 0 0 0 1 1 .240 Taylor PH-CF 1 0 1 0 0 0 .333 Hiura 2B 3 2 1 1 0 1 .238 Yelich LF 5 0 2 0 0 1 .206 Braun RF 4 0 1 0 0 2 .194 Vogelbach DH 3 0 1 1 1 1 .500 Mathias PH-DH 1 0 0 0 0 0 .278 Arcia SS 4 1 2 1 0 1 .253 Narvaez C 3 0 1 0 1 1 .181 Urias 3B 4 0 0 0 0 2 .268 Peterson 1B 4 0 0 0 0 1 .167 Totals 35 3 9 3 3 11 - Indians ab r h rbi bb so avg Hernandez 2B 5 1 3 2 0 2 .277 Ramirez 3B 4 1 2 2 0 1 .250 Lindor SS 2 0 0 0 2 0 .272 Santana 1B 4 0 0 0 0 2 .193 Reyes DH 3 0 0 0 1 2 .324 Naquin RF 3 0 0 0 1 2 .274 Naylor LF 3 0 0 0 0 2 .188 Leon C 4 0 0 0 0 4 .113 Mercado CF 2 2 1 0 2 0 .146 Totals 30 4 6 4 6 15 - Brewers 0 0 0 1 0 1 0 1 0 -- 3 9 1 Indians 0 0 0 0 3 0 0 0 1 -- 4 6 2 Brewers ip h r er bb so np era Woodruff 4.1 4 3 3 3 7 94 3.91 Peralta 1.2 0 0 0 3 4 43 4.35 Williams 2.0 0 0 0 0 4 27 0.53 Hader, L (0-1) 0.0 2 1 1 0 0 5 2.31 Indians ip h r er bb so np era Civale 6.0 5 2 2 3 6 100 3.63 Quantrill, H (0) 0.2 1 0 0 0 1 16 0.00 Wittgren, BS (0) 1.1 1 1 1 0 2 16 2.16 Hand, W (1-1) 1.0 2 0 0 0 2 21 2.84