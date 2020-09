MLB Indians vs Brewers Box Score

Indians 4, Brewers 1 Brewers ab r h rbi bb so avg Gamel RF 3 0 1 0 1 1 .242 Hiura 2B 4 0 0 0 0 1 .232 Yelich LF 3 0 0 0 1 3 .201 Vogelbach DH 3 0 1 0 1 0 .444 Arcia SS 4 0 0 0 0 1 .243 Urias 3B 4 1 1 0 0 2 .267 Peterson 1B 3 0 2 0 0 1 .238 Braun PH 1 0 1 0 0 0 .205 Taylor CF 4 0 0 0 0 2 .143 Nottingham C 4 0 1 1 0 2 .214 Totals 33 1 7 1 3 13 - Indians ab r h rbi bb so avg Hernandez 2B 4 0 0 0 0 0 .270 Ramirez 3B 2 2 1 0 2 1 .253 Lindor SS 3 2 2 0 1 0 .280 Santana 1B 3 0 2 2 1 0 .203 Reyes DH 4 0 0 0 0 0 .315 Luplow LF 3 0 2 1 1 0 .143 Perez C 4 0 1 0 0 2 .173 Naquin RF 4 0 0 0 0 1 .260 Mercado CF 3 0 0 0 0 1 .137 Totals 30 4 8 3 5 5 - Brewers 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -- 1 7 0 Indians 1 0 0 1 0 2 0 0 X -- 4 8 0 Brewers ip h r er bb so np era Anderson, L (2-3) 5.0 6 4 4 2 1 84 4.64 Yardley 1.0 1 0 0 1 1 20 1.69 Lindblom 1.0 0 0 0 0 2 17 6.25 Rasmussen 0.2 1 0 0 2 1 28 3.38 Claudio 0.1 0 0 0 0 0 4 4.61 Indians ip h r er bb so np era Bieber, W (7-0) 5.0 5 1 1 1 10 103 1.25 Maton, H (0) 1.0 1 0 0 1 1 21 2.63 Leone, H (0) 1.0 0 0 0 1 2 24 6.23 Wittgren, H (1) 1.0 0 0 0 0 0 15 2.04 Hand, S (1) 1.0 1 0 0 0 0 11 2.63