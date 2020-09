MLB Indians vs Brewers Box Score

Brewers 7, Indians 1 Brewers ab r h rbi bb so avg Gamel CF-RF 5 1 3 0 0 1 .247 Hiura 2B 4 2 2 3 1 1 .236 Yelich LF 4 1 0 1 1 2 .198 Gyorko 1B 3 1 1 0 1 1 .265 Taylor PR-CF 1 0 0 0 0 1 .000 Vogelbach DH 3 0 2 0 0 1 .667 Braun PH-DH 2 0 1 1 0 0 .191 Arcia SS 5 0 0 0 0 1 .242 Peterson RF 2 0 0 0 1 1 .214 Mathias PH-1B 2 0 0 0 0 0 .286 Urias 3B 3 1 2 1 1 0 .284 Nottingham C 3 1 1 0 1 1 .200 Totals 37 7 12 6 6 10 - Indians ab r h rbi bb so avg Hernandez 2B 4 0 1 0 0 1 .267 Ramirez 3B 4 0 0 0 0 1 .243 Lindor SS 4 0 0 0 0 1 .276 Santana 1B 4 0 0 0 0 1 .198 Reyes DH 2 0 0 0 2 1 .331 Naquin RF 3 1 1 0 0 1 .286 Naylor LF 3 0 1 0 0 0 .231 Hedges C 3 0 0 0 0 3 .000 DeShields CF 2 0 0 0 0 0 .271 Mercado CF 1 0 1 0 0 0 .130 Totals 30 1 4 0 2 9 - Brewers 0 0 0 1 0 0 4 2 0 -- 7 12 1 Indians 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -- 1 4 1 Brewers ip h r er bb so np era Burnes, W (2-0) 6.0 3 1 0 2 7 90 2.35 Suter 2.0 1 0 0 0 2 25 3.66 Claudio 1.0 0 0 0 0 0 16 4.73 Indians ip h r er bb so np era Carrasco 6.0 6 1 1 3 7 97 3.43 Maton, L (2-1) 0.1 2 3 3 1 1 13 2.84 Perez 0.2 1 1 0 1 0 16 1.29 Karinchak 1.0 3 2 2 1 2 21 2.84 Cimber 1.0 0 0 0 0 0 9 1.80