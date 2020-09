Royals 11, Indians 1 Royals ab r h rbi bb so avg Merrifield RF 5 2 3 1 0 0 .268 Mondesi SS 4 2 1 3 1 2 .204 Dozier 1B 4 2 1 1 1 0 .231 Franco DH 5 1 3 5 0 0 .271 Starling PR-DH 0 0 0 0 0 0 .250 Gordon LF 5 0 0 0 0 1 .215 Reynolds 3B 5 0 0 0 0 3 .000 Olivares CF 5 1 2 1 0 1 .387 Lopez 2B 4 1 1 0 0 1 .236 Gallagher C 3 2 2 0 1 0 .283 Totals 40 11 13 11 3 8 - Indians ab r h rbi bb so avg Hernandez 2B 4 1 1 0 0 2 .257 Freeman 3B 3 0 1 1 1 0 .276 Lindor SS 4 0 0 0 0 2 .274 Santana 1B 3 0 0 0 1 0 .199 Reyes DH 4 0 0 0 0 1 .306 Naquin RF 3 0 0 0 0 1 .239 Naylor LF 3 0 0 0 0 1 .179 Hedges C 3 0 1 0 0 0 .143 DeShields CF 3 0 0 0 0 1 .271 Totals 30 1 3 1 2 8 - Royals 0 0 3 0 0 1 3 4 0 -- 11 13 0 Indians 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -- 1 3 0 Royals ip h r er bb so np era Singer, W (2-4) 8.0 1 0 0 2 8 119 4.66 Harvey 1.0 2 1 1 0 0 23 11.45 Indians ip h r er bb so np era Civale, L (3-5) 6.0 7 4 4 1 7 101 3.88 Leone 1.0 2 3 3 1 1 28 8.38 Nelson 0.2 3 4 4 1 0 25 54.00 Plutko 1.1 1 0 0 0 0 14 5.32