MLB Indians vs Twins Box Score

Indians 6, Twins 3 Twins ab r h rbi bb so avg Kepler RF 1 1 1 1 0 0 .238 Cave CF 3 0 2 1 0 0 .214 Polanco SS 3 0 0 0 1 0 .275 Cruz DH 4 0 0 0 0 1 .315 Rosario LF 4 0 1 0 0 2 .241 Gonzalez 3B-RF 4 0 1 0 0 1 .242 Arraez 2B 4 0 2 0 0 0 .284 Sano 1B 4 1 1 0 0 1 .247 Wade Jr. CF-RF 2 0 1 1 0 0 .273 Adrianza PH-3B 2 1 1 0 0 0 .196 Avila C 3 0 0 0 0 2 .162 Totals 34 3 10 3 1 7 - Indians ab r h rbi bb so avg Hernandez 2B 3 1 1 1 2 0 .275 Ramirez 3B 4 1 1 3 1 2 .240 Lindor SS 5 0 2 0 0 2 .260 Santana 1B 3 1 1 0 1 2 .216 Reyes DH 3 1 1 0 1 0 .291 Naquin RF 4 1 2 1 0 0 .310 Allen LF 3 0 1 1 0 1 .190 Perez C 2 0 0 0 1 1 .097 DeShields CF 4 1 1 0 0 2 .237 Totals 31 6 10 6 6 10 - Twins 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -- 3 10 0 Indians 0 0 3 0 0 0 0 3 X -- 6 10 2 Twins ip h r er bb so np era Berrios 5.2 7 3 3 4 6 105 4.75 Clippard 0.1 0 0 0 0 1 6 1.38 Duffey 1.0 0 0 0 0 2 9 0.75 Romo, L (0-1) 0.1 2 3 3 1 0 17 4.22 Coulombe 0.2 1 0 0 1 1 18 0.00 Indians ip h r er bb so np era Clevinger 6.0 8 2 2 1 6 86 3.18 Perez, BS (1) 0.1 2 1 1 0 0 7 1.50 Maton, W (2-0) 1.2 0 0 0 0 1 12 0.93 Hand, S (1) 1.0 0 0 0 0 0 12 3.72