MLB Mariners vs Rangers Box Score

Mariners 7, Rangers 4 Rangers ab r h rbi bb so avg Solak LF 4 0 0 0 0 2 .265 Santana 1B 4 1 1 1 0 2 .162 Frazier 3B 4 0 0 0 0 1 .256 Gallo DH 4 1 1 0 0 3 .220 Trevino C 4 1 2 0 0 1 .346 Odor 2B 3 0 0 1 0 1 .159 Kiner-Falefa SS 4 0 0 0 0 0 .250 Refsnyder RF 2 1 0 0 1 1 .185 Heineman CF 3 0 2 2 0 1 .219 Totals 32 4 6 4 1 12 - Mariners ab r h rbi bb so avg Crawford SS 5 1 1 0 0 2 .232 Haggerty LF 4 1 1 1 0 0 .250 Lewis CF 2 3 1 1 2 1 .354 Seager 3B 3 0 0 0 1 0 .292 Nola 1B 4 1 1 1 0 0 .276 Lopes DH 4 1 2 0 0 0 .247 Gordon 2B 4 0 1 0 0 1 .130 Bishop RF 3 0 1 2 1 1 .111 Odom C 2 0 0 0 1 2 .083 Totals 31 7 8 5 5 7 - Rangers 0 0 0 0 2 2 0 0 0 -- 4 6 3 Mariners 4 1 1 0 0 0 1 0 X -- 7 8 0 Rangers ip h r er bb so np era Allard, L (0-2) 0.2 5 4 4 2 1 38 7.82 Benjamin 4.1 3 2 2 1 3 63 6.75 Gibaut 1.0 0 1 0 2 0 21 4.50 Herget 1.0 0 0 0 0 0 15 4.66 Cody 1.0 0 0 0 0 3 13 0.00 Mariners ip h r er bb so np era Margevicius, W (1-1) 5.1 6 4 4 1 7 82 4.12 Gerber, H (0) 0.2 0 0 0 0 0 4 6.00 Magill, H (1) 1.0 0 0 0 0 1 9 4.66 Altavilla, H (0) 1.0 0 0 0 0 3 12 6.52 Williams, S (1) 1.0 0 0 0 0 1 12 3.27