Mariners 8, Rangers 4 Rangers ab r h rbi bb so avg Taveras CF 3 1 0 0 1 2 .222 Kiner-Falefa 3B 4 2 2 0 0 0 .301 Choo DH 2 1 1 0 0 0 .229 White PH-DH 2 0 0 0 0 1 .000 Solak 2B 4 0 1 1 0 0 .278 Gallo RF 3 0 1 2 1 2 .183 Trevino C 3 0 0 1 0 2 .243 Guzman 1B 3 0 1 0 1 0 .345 Andrus SS 4 0 0 0 0 1 .172 Heineman LF 3 0 0 0 0 0 .154 Totals 31 4 6 4 3 8 - Mariners ab r h rbi bb so avg Crawford SS 3 1 0 0 2 0 .238 Moore 2B 5 2 2 4 0 2 .293 Lewis CF 2 2 0 0 2 1 .310 Seager 3B 3 1 1 2 0 1 .283 France DH 4 0 1 2 0 1 .308 White 1B 3 1 1 0 1 1 .179 Ervin RF 4 0 0 0 0 2 .100 Torrens C 4 1 1 0 0 1 .182 Strange-Gordon LF 3 0 1 0 0 1 .197 Totals 31 8 7 8 5 10 - Rangers 0 0 0 2 0 0 0 0 2 -- 4 6 0 Mariners 2 0 1 5 0 0 0 0 X -- 8 7 0 Rangers ip h r er bb so np era Allard, L (0-5) 3.2 5 8 8 4 5 95 7.22 Herget 0.1 1 0 0 0 0 8 3.55 Benjamin 2.0 0 0 0 0 3 36 4.32 Hearn 1.0 0 0 0 0 1 12 5.40 Chavez 1.0 1 0 0 1 1 28 8.03 Mariners ip h r er bb so np era Gonzales, W (5-2) 7.0 4 2 2 0 7 102 3.02 Lockett 1.0 0 0 0 0 0 9 0.00 Fletcher 0.1 2 2 2 2 1 26 16.20 Ramirez, S (0) 0.2 0 0 0 1 0 11 3.07