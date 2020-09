MLB Mariners vs Rangers Box Score

Mariners 6, Rangers 3 Rangers ab r h rbi bb so avg Taveras CF 4 1 1 0 0 2 .200 Kiner-Falefa 3B 4 0 2 0 0 0 .288 Solak 2B 3 0 0 1 0 0 .273 Gallo RF 4 0 1 1 0 3 .178 Trevino C 4 1 1 1 0 1 .288 Choo DH 3 0 0 0 0 1 .198 Andrus SS 3 0 0 0 0 1 .180 Guzman 1B 3 0 0 0 0 1 .364 White LF 2 1 0 0 1 0 .000 Totals 30 3 5 3 1 9 - Mariners ab r h rbi bb so avg Crawford SS 5 1 1 3 0 1 .248 Moore 2B 5 0 2 0 0 1 .289 Lewis CF 4 0 0 0 0 1 .319 Seager 3B 1 2 0 0 2 0 .269 France DH 3 1 1 1 1 0 .333 Marmolejos LF 4 0 1 0 0 0 .231 Strange-Gordon LF 0 0 0 0 0 0 .190 White 1B 2 1 2 2 2 0 .179 Torrens C 3 0 0 0 1 1 .000 Haggerty RF 3 1 0 0 1 2 .260 Totals 30 6 7 6 7 6 - Rangers 0 0 0 0 1 0 0 0 2 -- 3 5 1 Mariners 0 1 0 2 0 0 0 3 X -- 6 7 0 Rangers ip h r er bb so np era Cody, L (0-1) 3.0 1 1 0 2 2 45 0.00 King 2.0 3 2 2 1 1 32 9.00 Benjamin 1.0 0 0 0 2 1 27 5.68 Herget 1.0 1 0 0 1 0 21 3.65 Hearn 1.0 2 3 3 1 2 24 6.00 Mariners ip h r er bb so np era Kikuchi, W (2-2) 6.0 2 1 1 0 7 89 5.23 Graveman, H (0) 1.0 0 0 0 0 1 13 7.45 Misiewicz, H (1) 1.0 0 0 0 0 1 20 3.95 Hirano 1.0 3 2 2 1 0 30 3.60