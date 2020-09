MLB Marlins vs Blue Jays Box Score

Blue Jays 2, Marlins 1 Blue Jays ab r h rbi bb so avg Biggio CF 4 0 0 0 0 1 .252 Grichuk DH 4 0 0 0 0 2 .278 Villar 2B 4 0 2 0 0 1 .250 Hernandez RF 4 0 1 0 0 0 .305 Tellez 1B 4 1 1 0 0 0 .247 Gurriel Jr. LF 3 1 2 2 0 1 .269 Shaw 3B 3 0 1 0 0 1 .213 Espinal SS 3 0 0 0 0 0 .233 Jansen C 2 0 0 0 0 0 .151 Guerrero Jr. PH 1 0 0 0 0 0 .267 McGuire C 0 0 0 0 0 0 .081 Totals 32 2 7 2 0 6 - Marlins ab r h rbi bb so avg Berti 2B 4 1 1 0 1 1 .262 Marte CF 4 0 2 0 0 0 .315 Cooper 1B 3 0 1 1 1 2 .313 Aguilar DH 3 0 0 0 1 1 .271 Anderson 3B 3 0 2 0 0 1 .236 Dickerson LF 4 0 0 0 0 0 .223 Brinson RF 3 0 0 0 0 0 .191 Joyce PH-RF 1 0 0 0 0 0 .262 Alfaro C 3 0 0 0 0 3 .171 Diaz PH 1 0 0 0 0 0 .143 Chisholm SS 4 0 0 0 0 1 .000 Totals 33 1 6 1 3 9 - Blue Jays 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -- 2 7 1 Marlins 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -- 1 6 1 Blue Jays ip h r er bb so np era Ryu, W (3-1) 6.0 5 1 1 2 8 99 2.72 Cole, H (3) 1.0 1 0 0 1 1 22 1.08 Dolis, H (0) 1.0 0 0 0 0 0 8 2.12 Bass, S (2) 1.0 0 0 0 0 0 9 2.50 Marlins ip h r er bb so np era Sanchez, L (1-1) 7.0 6 2 2 0 5 79 2.37 Boxberger 1.0 1 0 0 0 0 11 1.64 Garcia 1.0 0 0 0 0 1 14 0.00