MLB Marlins vs Braves Box Score

Braves 2, Marlins 1 Braves ab r h rbi bb so avg Swanson SS 3 0 1 0 1 0 .277 d'Arnaud C 4 0 0 0 0 1 .333 Freeman 1B 4 0 1 0 0 0 .267 Ozuna DH 3 1 1 1 1 1 .247 Duvall RF-LF 4 1 1 1 0 1 .265 Camargo 3B 3 0 1 0 1 1 .203 Riley LF 2 0 0 0 0 1 .161 Markakis PH-RF 2 0 1 0 0 0 .296 Hechavarria 2B 4 0 1 0 0 1 .217 Inciarte CF 3 0 0 0 0 0 .180 Totals 32 2 7 2 3 6 - Marlins ab r h rbi bb so avg Villar SS 4 0 1 0 0 0 .246 Aguilar 1B 4 0 1 0 0 1 .302 Cervelli C 4 0 0 0 0 2 .195 Anderson DH 3 0 0 0 1 1 .245 Forsythe 2B 4 0 0 0 0 3 .143 Brinson LF-RF 3 0 2 0 0 1 .133 Diaz PH 1 0 1 0 0 0 .000 Sierra PR 0 0 0 0 0 0 .313 Berti RF 1 0 0 0 1 0 .227 Joyce PH-LF 2 0 0 0 0 0 .227 Alvarez 3B 3 0 0 0 0 2 .200 Harrison CF 2 1 1 1 1 0 .150 Totals 31 1 6 1 3 10 - Braves 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -- 2 7 1 Marlins 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -- 1 6 0 Braves ip h r er bb so np era Fried 6.1 4 0 0 3 7 103 1.24 Greene, H (0) 0.2 0 0 0 0 1 9 0.00 Smith, BS (0) 1.0 1 1 1 0 1 15 3.86 Melancon, S (0) 1.0 1 0 0 0 1 11 0.00 Marlins ip h r er bb so np era Castano 6.0 4 1 1 2 2 80 4.35 Hoyt 1.0 0 0 0 1 1 17 3.86 Boxberger 1.0 1 0 0 0 1 19 3.00 Kintzler, L (1-1) 1.0 2 1 1 0 2 22 2.45