MLB Marlins vs Phillies Box Score

Marlins 6, Phillies 2 Phillies ab r h rbi bb so avg McCutchen LF 4 1 1 1 0 2 .261 Harper RF 4 0 1 0 0 0 .259 Bohm 3B 4 0 0 0 0 1 .318 Gregorius SS 4 0 0 0 0 1 .277 Segura DH 3 0 0 0 0 1 .253 Gosselin 1B 3 0 0 0 0 3 .267 Haseley CF 3 0 0 0 0 0 .288 Kingery 2B 3 1 1 1 0 0 .135 Marchan C 3 0 1 0 0 0 .333 Totals 31 2 4 2 0 8 - Marlins ab r h rbi bb so avg Dickerson LF 4 1 1 0 0 1 .243 Harrison RF 0 0 0 0 0 0 .132 Marte CF 4 2 2 1 0 1 .302 Aguilar DH 3 0 1 2 1 0 .295 Joyce RF 3 1 1 0 0 2 .255 Brinson PH-LF 1 0 0 0 0 1 .239 Cooper 1B 4 0 0 0 0 2 .264 Chisholm SS-2B 4 0 1 1 0 2 .171 Rojas 3B-SS 3 2 2 1 1 0 .370 Diaz 2B 1 0 0 0 0 0 .182 Anderson 3B 3 0 1 1 0 1 .274 Wallach C 3 0 0 0 0 2 .111 Totals 33 6 9 6 2 12 - Phillies 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -- 2 4 1 Marlins 0 1 2 1 0 1 1 0 X -- 6 9 0 Phillies ip h r er bb so np era Velasquez, L (0-1) 3.2 7 4 4 1 5 76 6.46 Parker 1.1 0 0 0 1 4 27 1.93 Phelps 1.1 2 2 2 0 2 24 5.89 Morgan 1.0 0 0 0 0 1 13 4.66 Neris 0.2 0 0 0 0 0 4 4.91 Marlins ip h r er bb so np era Lopez, W (4-4) 7.0 3 1 1 0 6 95 4.02 Boxberger 1.0 1 1 1 0 1 18 2.40 Kintzler 1.0 0 0 0 0 1 12 2.95