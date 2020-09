MLB Marlins vs Phillies Box Score

Marlins 2, Phillies 1 Phillies ab r h rbi bb so avg McCutchen DH 2 0 0 0 1 1 .259 Segura 2B 3 0 1 0 0 1 .264 Harper RF 3 0 0 0 0 0 .257 Bohm 3B 3 1 1 0 0 2 .327 Gosselin 1B 2 0 0 0 0 0 .286 Gregorius PH 0 0 0 0 1 0 .283 Knapp C 1 0 0 1 1 0 .351 Haseley CF 3 0 1 0 0 0 .306 Garlick LF 2 0 0 0 0 0 .167 Torreyes SS 2 0 0 0 0 0 .200 Totals 21 1 3 1 3 4 - Marlins ab r h rbi bb so avg Dickerson LF 3 0 1 1 0 1 .246 Harrison RF 0 0 0 0 0 0 .108 Marte CF 3 0 1 1 0 1 .287 Joyce DH 3 0 0 0 0 1 .247 Anderson 3B 1 0 0 0 1 1 .271 Cooper 1B 3 0 1 0 0 2 .288 Diaz 2B 3 0 0 0 0 2 .190 Brinson RF-LF 3 0 1 0 0 2 .250 Chisholm SS 2 1 0 0 1 0 .143 Alfaro C 1 1 0 0 1 0 .224 Totals 22 2 4 2 3 10 - Phillies 0 1 0 0 0 0 0 -- 1 3 0 Marlins 0 0 2 0 0 0 X -- 2 4 0 Phillies ip h r er bb so np era Rosso, L (0-1) 2.1 2 2 2 3 3 48 7.88 Brogdon 2.1 0 0 0 0 4 34 9.00 Hale 1.1 2 0 0 0 3 22 4.05 Marlins ip h r er bb so np era Sanchez, W (3-1) 7.0 3 1 1 3 4 90 1.69