Marlins 7, Phillies 6 Phillies ab r h rbi bb so avg McCutchen LF 5 0 1 0 0 1 .243 Hoskins 1B 5 1 1 0 0 2 .255 Harper RF 3 0 0 0 2 0 .254 Realmuto C 4 1 2 2 0 0 .266 Gregorius SS 4 1 1 0 0 0 .273 Segura 2B 3 1 1 0 1 0 .254 Knapp DH 4 1 0 0 0 2 .375 Bohm 3B 3 1 2 1 1 0 .303 Haseley CF 3 0 1 2 0 0 .237 Totals 34 6 9 5 4 5 - Marlins ab r h rbi bb so avg Dickerson LF 4 3 2 0 1 1 .240 Marte CF 5 0 3 4 0 0 .296 Aguilar 1B 3 0 0 0 2 1 .285 Joyce RF 2 0 0 1 2 1 .272 Anderson 3B 5 0 1 0 0 1 .254 Harrison PR 0 1 0 0 0 0 .111 Cooper DH 4 2 1 0 1 0 .278 Rojas SS 4 0 1 0 1 0 .348 Chisholm 2B 4 1 1 0 1 2 .167 Alfaro C 5 0 2 2 0 0 .220 Totals 36 7 11 7 8 6 - Phillies 1 2 0 2 1 0 0 0 0 -- 6 9 0 Marlins 1 0 1 1 0 0 0 3 1 -- 7 11 2 Phillies ip h r er bb so np era Arrieta 5.2 5 3 3 4 3 106 5.54 Romero, H (0) 0.1 1 0 0 0 1 11 3.00 Neris, H (3) 1.0 0 0 0 1 1 16 5.14 Hunter, H (2) 0.2 2 3 3 1 0 17 5.19 Workman, BS (5) 1.0 3 1 1 2 1 28 4.35 Marlins ip h r er bb so np era Alcantara 6.0 7 6 3 2 4 100 3.97 Vincent 1.0 1 0 0 0 0 13 2.70 Bleier 1.0 1 0 0 2 0 13 2.89 Garcia, W (1-0) 1.0 0 0 0 0 1 12 0.00