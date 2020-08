Nationals 16, Mets 4 Nationals ab r h rbi bb so avg Turner SS 5 2 3 3 0 1 .235 Difo SS 1 0 0 0 0 0 .000 Harrison RF-LF 5 0 1 1 0 0 .133 Castro 2B 6 2 0 0 0 2 .313 Soto LF 4 3 3 3 0 0 .444 Taylor RF 2 1 1 0 0 0 .158 Kendrick DH 4 2 1 1 1 0 .273 Cabrera 1B 4 3 4 5 1 0 .357 Kieboom 3B 5 1 1 0 0 3 .286 Gomes C 4 2 2 2 1 0 .133 Robles CF 4 0 1 1 0 1 .225 Totals 44 16 17 16 3 7 - Mets ab r h rbi bb so avg Rosario SS 5 0 0 0 0 1 .207 Davis 3B 2 2 0 0 1 0 .314 McNeil LF 4 1 3 0 0 0 .327 Alonso 1B 4 0 1 1 0 1 .200 Conforto RF 3 0 1 1 0 1 .311 Hamilton CF 1 0 0 0 0 0 .000 Ramos C 2 0 1 0 1 0 .208 Sanchez C 1 0 0 0 0 0 .000 Nimmo CF-RF 4 1 1 1 0 0 .226 Dozier DH 4 0 1 0 0 1 .133 Gimenez 2B 4 0 0 0 0 2 .297 Totals 34 4 8 3 2 6 - Nationals 0 1 4 0 7 2 2 0 0 -- 16 17 1 Mets 0 0 0 0 0 2 0 1 1 -- 4 8 0 Nationals ip h r er bb so np era Corbin, W (2-0) 6.0 5 2 1 2 4 87 2.50 Suero 2.0 2 1 1 0 2 23 9.00 Doolittle 1.0 1 1 1 0 0 11 15.00 Mets ip h r er bb so np era Matz, L (0-3) 4.1 8 8 8 0 5 91 8.20 Sewald 0.2 6 6 6 2 0 38 13.50 Shreve 2.0 3 2 2 1 2 33 4.32 Smith 1.0 0 0 0 0 0 7 1.80 Guillorme 1.0 0 0 0 0 0 9 0.00