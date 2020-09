Orioles 11, Mets 2 Orioles ab r h rbi bb so avg Alberto 2B 5 1 0 0 0 1 .308 Iglesias SS 5 0 2 1 0 0 .396 Velazquez PR-SS 0 0 0 0 0 0 .179 Nunez DH 5 1 0 0 0 1 .252 Severino C 3 2 2 0 1 0 .325 Holaday PR-C 1 0 0 0 0 1 .217 Mountcastle LF 5 1 2 2 0 1 .339 Stewart RF 4 2 1 2 1 2 .185 Valaika 1B 5 3 2 2 0 1 .280 Ruiz 3B 4 1 2 3 0 0 .228 Mullins CF 4 0 3 1 0 1 .293 Totals 41 11 14 11 2 8 - Mets ab r h rbi bb so avg McNeil LF 3 1 2 1 1 0 .306 Davis DH 4 0 0 0 0 2 .270 Conforto RF 4 0 0 0 0 0 .340 Frazier 3B 4 0 1 0 0 2 .235 Alonso 1B 4 0 0 0 0 1 .220 Marisnick CF 4 1 2 1 0 1 .385 Gimenez 2B 3 0 1 0 0 2 .294 Ramos C 3 0 0 0 0 0 .220 Rosario SS 3 0 0 0 0 0 .223 Totals 32 2 6 2 1 8 - Orioles 0 2 2 1 4 0 0 2 0 -- 11 14 0 Mets 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -- 2 6 1 Orioles ip h r er bb so np era Means, W (1-3) 6.0 3 1 1 1 5 97 6.58 Lakins 1.0 1 0 0 0 2 16 3.57 Wojciechowski 2.0 2 1 1 0 1 20 5.13 Mets ip h r er bb so np era Wacha, L (1-3) 4.0 7 5 4 0 3 71 7.50 Gsellman 3.2 6 6 6 2 1 76 9.64 Brach 1.1 1 0 0 0 4 22 1.50