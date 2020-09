MLB Mets vs Phillies Box Score

Mets 14, Phillies 1 Phillies ab r h rbi bb so avg McCutchen LF 4 0 0 0 0 1 .248 Hoskins 1B 4 0 0 0 0 2 .256 Harper RF 2 0 1 0 1 0 .275 Gosselin PH 1 0 0 0 0 1 .310 Gregorius SS 4 0 0 0 0 1 .266 Segura 2B 3 0 0 0 0 2 .237 Garlick PH 1 0 1 0 0 0 .167 Bohm 3B 4 0 0 0 0 4 .280 Knapp C 2 1 1 1 1 0 .462 Walker DH 3 0 1 0 0 2 .250 Haseley CF 2 0 0 0 1 1 .258 Totals 30 1 4 1 3 14 - Mets ab r h rbi bb so avg Nimmo CF 6 2 3 1 0 2 .256 Conforto RF 4 3 3 0 0 0 .342 Davis 3B 4 0 0 0 0 2 .276 Rosario SS 0 1 0 0 1 0 .229 Smith 1B 5 2 4 3 0 1 .327 Cano 2B 4 1 0 0 0 0 .333 Guillorme 2B 1 1 1 2 0 0 .405 Alonso DH 5 2 3 3 0 2 .224 McNeil LF 3 1 1 1 1 0 .291 Ramos C 5 1 1 1 0 4 .226 Gimenez SS-3B 5 0 1 2 0 3 .282 Totals 42 14 17 13 2 14 - Phillies 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -- 1 4 2 Mets 1 1 0 2 1 2 0 7 X -- 14 17 0 Phillies ip h r er bb so np era Nola, L (4-3) 5.1 8 6 3 1 10 92 2.74 Hembree 0.2 1 1 1 0 1 10 9.00 Llovera 1.0 5 4 4 1 1 41 36.00 Parker 1.0 3 3 3 0 2 23 2.53 Mets ip h r er bb so np era deGrom, W (3-1) 7.0 3 1 1 2 12 108 1.69 Brach 1.0 0 0 0 1 0 9 1.69 Shreve 1.0 1 0 0 0 2 17 1.93