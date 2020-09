MLB Mets vs Phillies Box Score

Mets 5, Phillies 1 Phillies ab r h rbi bb so avg McCutchen DH 4 0 1 0 1 2 .256 Hoskins 1B 5 1 1 1 0 3 .265 Harper RF 2 0 0 0 1 0 .271 Quinn CF 0 0 0 0 0 0 .241 Gosselin PH-RF 1 0 0 0 0 1 .316 Realmuto C 4 0 2 0 0 2 .260 Bruce LF 3 0 0 0 0 0 .225 Gregorius SS 1 0 0 0 0 0 .274 Segura SS-2B 4 0 2 0 0 1 .243 Bohm 3B 4 0 1 0 0 2 .296 Walker 2B-LF 4 0 0 0 0 2 .242 Haseley CF-RF-CF 2 0 0 0 2 0 .276 Totals 34 1 7 1 4 13 - Mets ab r h rbi bb so avg Nimmo CF 4 1 0 0 1 1 .244 Conforto RF 4 0 2 1 0 0 .331 Davis DH 2 0 1 0 1 0 .285 Smith 1B 4 0 1 1 0 1 .306 Cano 2B 4 0 0 0 0 0 .346 Guillorme 2B 0 0 0 0 0 0 .390 Frazier 3B 3 1 0 0 0 1 .231 McNeil LF 4 1 2 0 0 0 .289 Gimenez SS 2 2 2 2 1 0 .288 Chirinos C 4 0 1 1 0 1 .333 Totals 31 5 9 5 3 4 - Phillies 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 1 7 0 Mets 0 0 2 1 1 1 0 0 X -- 5 9 1 Phillies ip h r er bb so np era Howard, L (1-2) 4.0 4 3 3 1 3 65 5.66 Suarez 1.2 2 2 2 2 0 42 10.80 Hale 2.1 3 0 0 0 1 32 6.75 Mets ip h r er bb so np era Lugo, W (2-2) 5.0 4 1 1 2 8 81 2.05 Familia, H (0) 1.0 1 0 0 0 1 18 3.57 Wilson 1.0 1 0 0 0 1 15 5.27 Castro 1.0 1 0 0 0 0 15 6.00 Diaz 1.0 0 0 0 2 3 26 2.12