MLB Nationals vs Braves Box Score

Braves 7, Nationals 6 Braves ab r h rbi bb so avg Acuna Jr. CF-RF 3 3 1 2 2 0 .286 Freeman 1B 4 2 2 4 0 0 .333 Ozuna DH 4 0 1 0 0 0 .303 Duvall LF 4 0 1 0 0 1 .271 Swanson SS 4 1 2 1 0 1 .310 Riley 3B 3 0 0 0 1 1 .239 Albies 2B 4 0 0 0 0 2 .185 Markakis RF 4 0 1 0 0 1 .259 Inciarte CF 0 0 0 0 0 0 .206 Flowers C 1 1 0 0 0 0 .261 d'Arnaud C 2 0 1 0 0 0 .315 Totals 33 7 9 7 3 6 - Nationals ab r h rbi bb so avg Robles CF 5 0 0 0 0 1 .242 Eaton RF 5 2 2 2 0 0 .225 Turner SS 3 1 1 1 2 0 .359 Soto DH 2 2 1 1 3 0 .359 Cabrera 1B 4 0 2 1 1 0 .226 Hernandez PR 0 0 0 0 0 0 .000 Harrison 2B 4 0 1 0 0 1 .292 Holt PH 1 0 0 0 0 0 .246 Gomes C 3 0 0 1 0 1 .261 Taylor LF 4 1 2 0 0 1 .212 Kieboom 3B 4 0 0 0 0 2 .191 Totals 35 6 9 6 6 6 - Braves 0 0 0 2 2 0 2 1 0 -- 7 9 0 Nationals 3 2 0 0 1 0 0 0 0 -- 6 9 0 Braves ip h r er bb so np era Erlin 1.2 6 5 5 0 1 35 8.10 Ynoa 3.0 2 1 1 4 2 61 6.75 Minter 1.1 0 0 0 2 1 36 0.54 Martin, W (1-1) 1.0 0 0 0 0 2 12 0.75 Greene, H (0) 1.0 0 0 0 0 0 11 0.86 Melancon, S (0) 1.0 1 0 0 0 0 9 2.30 Nationals ip h r er bb so np era Voth 4.1 2 3 3 2 4 83 7.99 Suero 0.2 1 1 1 0 0 4 4.42 Finnegan, H (0) 1.0 2 0 0 0 0 13 4.41 Harris, BS (0) 1.0 2 2 2 1 0 17 3.97 Rainey, L (1-1) 1.0 1 1 1 0 2 15 2.66 Doolittle 0.1 0 0 0 0 0 3 5.87 McGowin 0.2 1 0 0 0 0 8 0.00