Nationals 8, Braves 7 Braves ab r h rbi bb so avg Acuna Jr. CF 2 0 0 0 0 1 .280 Inciarte PH-CF 4 2 1 0 1 1 .208 Freeman 1B 5 1 2 1 2 1 .335 Ozuna DH 6 1 5 4 1 0 .322 d'Arnaud C 5 0 1 1 1 2 .310 Swanson SS 4 0 0 1 3 0 .303 Riley 3B 7 0 1 0 0 1 .234 Duvall LF 5 0 0 0 2 2 .261 Markakis RF 6 1 1 0 1 1 .253 Albies 2B 5 2 3 0 1 0 .220 Totals 49 7 14 7 12 9 - Nationals ab r h rbi bb so avg Eaton RF 6 2 1 0 0 2 .223 Turner SS 5 2 2 0 1 0 .360 Soto DH 3 2 2 3 3 1 .368 Thames 1B 5 1 2 2 0 1 .221 Harrison PR-1B-LF 1 0 0 0 0 1 .286 Holt LF 3 0 0 0 0 1 .234 Taylor PH-LF-CF 3 0 1 1 0 1 .217 Gomes C 5 1 3 2 0 0 .284 Garcia 2B 5 0 0 0 0 0 .275 Kieboom 3B 4 0 0 0 1 1 .181 Robles CF 4 0 0 0 0 0 .235 Cabrera PH-1B 1 0 0 0 0 1 .224 Totals 45 8 11 8 5 9 - Braves 0 0 0 2 0 1 0 1 3 0 0 0 -- 7 14 0 Nationals 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 -- 8 11 0 Braves ip h r er bb so np era Tomlin 4.0 7 5 5 1 2 67 4.68 Matzek 2.0 1 1 1 0 2 28 3.74 Webb 1.0 1 0 0 1 1 28 0.00 Smith 1.0 1 1 1 1 1 21 5.91 Greene 1.0 0 0 0 1 0 9 0.82 Melancon 1.0 0 0 0 0 0 13 2.16 Martin 1.0 0 0 0 0 2 14 0.69 Dayton, L (2-1) 0.2 1 1 0 1 1 12 2.18 Nationals ip h r er bb so np era Fedde 5.0 6 2 2 4 5 108 5.06 Harper 0.1 3 1 1 0 0 14 6.48 McGowin, H (0) 0.2 0 0 0 1 1 15 0.00 Suero, H (0) 1.0 0 0 0 1 0 13 4.19 Harris, H (3) 1.0 1 1 1 1 0 22 4.38 Hudson, BS (9) 1.0 3 3 3 2 1 28 7.02 Finnegan 2.0 1 0 0 1 2 23 3.93 Bourque, W (1-0) 1.0 0 0 0 2 0 13 0.00