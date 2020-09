MLB Nationals vs Braves Box Score

Braves 2, Nationals 1 Braves ab r h rbi bb so avg Acuna Jr. CF 4 1 1 0 0 3 .279 Freeman 1B 4 0 1 0 0 1 .333 Ozuna LF 4 0 1 1 0 1 .320 d'Arnaud DH 4 0 2 0 0 1 .317 Swanson SS 4 0 0 0 0 0 .297 Riley 3B 4 0 1 0 0 1 .235 Duvall RF 4 1 1 0 0 1 .261 Flowers C 4 0 1 0 0 3 .260 Albies 2B 4 0 1 1 0 1 .222 Totals 36 2 9 2 0 12 - Nationals ab r h rbi bb so avg Holt LF 4 0 0 0 0 2 .221 Turner SS 4 0 1 1 0 0 .358 Soto DH 3 0 0 0 1 1 .358 Cabrera 3B 4 0 2 0 0 0 .232 Harrison PR 0 0 0 0 0 0 .286 Thames 1B 3 0 1 0 1 2 .224 Kieboom PR 0 0 0 0 0 0 .181 Gomes C 3 0 0 0 1 2 .273 Garcia 2B 4 0 0 0 0 1 .262 Taylor CF 2 0 0 0 0 1 .211 Eaton PH-RF 1 1 1 0 1 0 .228 Hernandez RF 3 0 0 0 0 3 .000 Robles CF 1 0 0 0 0 0 .233 Totals 32 1 5 1 4 12 - Braves 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -- 2 9 0 Nationals 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -- 1 5 1 Braves ip h r er bb so np era Anderson, W (3-0) 7.0 1 0 0 3 9 99 1.64 Greene, H (0) 0.2 2 1 1 0 2 22 1.19 Smith, H (1) 0.1 0 0 0 0 0 7 5.73 Melancon, S (0) 1.0 2 0 0 1 1 21 2.04 Nationals ip h r er bb so np era Corbin, L (2-5) 7.0 9 2 2 0 8 108 4.10 McGowin 2.0 0 0 0 0 4 30 0.00