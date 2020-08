MLB Nationals vs Marlins Box Score

Marlins 3, Nationals 2 Marlins ab r h rbi bb so avg Villar 2B 5 0 2 0 0 1 .244 Aguilar 1B 4 0 1 0 1 1 .284 Cervelli C 4 0 1 0 0 2 .250 Anderson 3B 4 0 1 0 0 2 .227 Dickerson LF 3 0 1 0 1 1 .217 Alfaro DH 4 1 1 0 0 2 .250 Brinson CF 3 1 0 0 1 1 .087 Sanchez RF 4 0 0 0 0 3 .000 Rojas SS 4 1 2 3 0 1 .643 Totals 35 3 9 3 3 14 - Nationals ab r h rbi bb so avg Turner SS 4 1 1 1 0 1 .289 Eaton RF 4 0 0 0 0 2 .228 Soto LF 3 0 0 0 1 2 .392 Cabrera 1B 4 0 0 0 0 2 .266 Garcia 2B 4 0 0 0 0 1 .286 Gomes C 4 1 1 1 0 1 .237 Thames DH 3 0 2 0 0 1 .231 Kieboom 3B 2 0 0 0 0 1 .238 Robles CF 3 0 0 0 0 1 .254 Totals 31 2 4 2 1 12 - Marlins 0 3 0 0 0 0 0 0 0 -- 3 9 0 Nationals 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -- 2 4 0 Marlins ip h r er bb so np era Hernandez, W (1-0) 5.0 3 2 2 1 6 89 2.29 Tarpley, H (0) 1.2 1 0 0 0 4 24 5.59 Hoyt, H (0) 0.1 0 0 0 0 1 12 2.70 Boxberger, H (1) 1.0 0 0 0 0 1 14 2.35 Kintzler, S (0) 1.0 0 0 0 0 0 9 3.86 Nationals ip h r er bb so np era Corbin, L (2-2) 6.1 8 3 3 2 9 102 3.99 Rainey 0.2 0 0 0 1 1 16 0.82 Harris 1.0 1 0 0 0 2 23 3.38 Finnegan 1.0 0 0 0 0 2 12 0.00