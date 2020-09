Nationals 5, Rays 3 Rays ab r h rbi bb so avg Meadows DH 5 0 0 0 0 4 .202 Lowe 2B 4 1 1 0 0 3 .250 Arozarena LF 3 1 0 0 0 0 .400 Choi 1B 4 1 1 1 0 0 .224 Tsutsugo 3B 4 0 1 1 0 1 .196 Margot RF 3 0 1 0 1 1 .267 Kiermaier CF 4 0 1 0 0 1 .238 Adames SS 2 0 1 0 2 0 .295 Perez C 3 0 0 0 0 2 .200 Lowe PH 1 0 0 0 0 0 .077 Totals 33 3 6 2 3 12 - Nationals ab r h rbi bb so avg Robles CF 3 1 0 0 0 1 .252 Eaton RF 2 0 1 0 1 0 .219 Turner SS 4 1 1 1 1 1 .359 Soto DH 2 1 1 1 2 0 .356 Suzuki C 3 0 0 0 0 0 .282 Cabrera 1B 3 0 0 1 0 1 .218 Harrison 2B 4 0 1 1 0 1 .295 Holt LF 4 1 2 0 0 1 .250 Taylor LF 0 0 0 0 0 0 .194 Kieboom 3B 3 1 1 1 0 0 .203 Totals 28 5 7 5 4 5 - Rays 0 0 0 0 0 3 0 0 0 -- 3 6 0 Nationals 1 1 2 0 0 1 0 0 X -- 5 7 1 Rays ip h r er bb so np era Yarbrough, L (0-3) 2.2 6 4 4 1 1 70 4.31 Slegers 3.1 0 1 1 3 0 50 4.67 Thompson 1.0 0 0 0 0 2 18 3.98 Curtiss 1.0 1 0 0 0 2 22 1.72 Nationals ip h r er bb so np era Sanchez, W (2-4) 5.0 4 3 3 2 6 88 6.34 Suero, H (0) 1.0 1 0 0 1 1 24 4.08 Doolittle, H (0) 1.0 0 0 0 0 2 10 6.14 Rainey, H (0) 1.0 0 0 0 0 2 17 2.33 Hudson, S (0) 1.0 1 0 0 0 1 14 5.74