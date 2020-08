MLB Orioles vs Nationals Box Score

Orioles 7, Nationals 3 Nationals ab r h rbi bb so avg Turner SS 4 1 3 1 0 0 .292 Eaton RF 4 1 1 0 0 0 .239 Soto LF 3 1 1 2 1 0 .405 Cabrera 1B 4 0 0 0 0 3 .258 Thames DH 4 0 0 0 0 1 .179 Garcia 2B 3 0 0 0 0 1 .250 Kieboom 3B 3 0 0 0 0 0 .235 Gomes C 3 0 1 0 0 0 .207 Robles CF 3 0 0 0 0 1 .260 Totals 31 3 6 3 1 6 - Orioles ab r h rbi bb so avg Alberto 2B 4 1 2 2 0 1 .345 Santander RF 3 1 1 0 2 0 .259 Iglesias SS 5 1 3 1 0 0 .400 Nunez 1B 5 0 1 0 0 0 .306 Severino C 4 0 1 2 0 2 .304 Valaika LF 4 0 1 0 0 0 .211 Mullins PR-CF 0 0 0 0 0 0 .077 Ruiz 3B 3 1 1 1 1 1 .259 Holaday DH 2 1 1 0 0 0 .429 Smith Jr. PH-DH 2 0 0 0 0 0 .255 Velazquez CF-LF 4 2 2 1 0 1 .192 Totals 36 7 13 7 3 5 - Nationals 0 0 0 2 0 1 0 0 0 -- 3 6 2 Orioles 2 2 0 1 0 1 0 1 X -- 7 13 0 Nationals ip h r er bb so np era Corbin, L (2-1) 5.0 8 5 5 1 2 94 3.91 Guerra 0.2 0 1 1 1 0 18 2.89 Finnegan 0.1 1 0 0 1 0 11 0.00 Bacus 1.0 1 0 0 0 2 18 0.00 Suero 1.0 3 1 1 0 1 22 7.11 Orioles ip h r er bb so np era Wojciechowski, W (1-2) 5.0 5 3 3 1 2 78 4.34 Scott, H (0) 1.2 0 0 0 0 2 21 1.13 Givens, H (0) 1.0 1 0 0 0 1 17 0.00 Sulser, S (1) 1.1 0 0 0 0 1 19 4.35