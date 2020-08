MLB Orioles vs Red Sox Box Score

Red Sox 8, Orioles 5 Red Sox ab r h rbi bb so avg Pillar RF 4 2 1 0 1 0 .276 Devers 3B 4 1 1 3 1 1 .240 Martinez DH 4 1 1 2 0 0 .232 Bogaerts SS 4 1 1 1 0 1 .281 Vazquez C 4 1 1 0 0 1 .259 Verdugo LF 4 1 2 0 0 0 .292 Chavis 1B 4 0 1 2 0 0 .246 Bradley Jr. CF 4 0 0 0 0 2 .233 Peraza 2B 3 1 1 0 0 0 .238 Totals 35 8 9 8 2 5 - Orioles ab r h rbi bb so avg Alberto 2B 5 0 0 0 0 1 .306 Santander RF 5 0 1 0 0 1 .292 Nunez 1B 5 0 1 0 0 3 .278 Severino DH 2 1 1 0 2 0 .324 Ruiz 3B 3 0 0 0 1 1 .200 Mountcastle LF 2 1 0 0 2 1 .000 Sisco C 4 1 1 3 0 1 .268 Valaika SS 4 1 1 1 0 1 .220 Mullins CF 4 1 3 1 0 0 .324 Totals 34 5 8 5 5 9 - Red Sox 0 1 2 0 3 2 0 0 0 -- 8 9 0 Orioles 0 0 0 0 0 0 2 3 0 -- 5 8 0 Red Sox ip h r er bb so np era Brewer 4.0 3 0 0 2 2 71 3.50 Hernandez, W (1-0) 2.0 1 0 0 1 3 40 0.00 Osich 1.2 3 5 5 2 3 44 7.11 Brice, H (0) 0.1 0 0 0 0 1 7 6.59 Barnes, S (4) 1.0 1 0 0 0 0 13 5.06 Orioles ip h r er bb so np era Means, L (0-2) 3.0 4 3 3 0 2 44 10.13 Lopez 4.0 5 5 5 2 3 66 9.35 Eshelman 1.0 0 0 0 0 0 12 3.52 Armstrong 1.0 0 0 0 0 0 4 1.50