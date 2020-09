MLB Orioles vs Yankees Box Score

Orioles 6, Yankees 1 Yankees ab r h rbi bb so avg Hicks CF 3 0 0 0 2 1 .200 Voit 1B 4 0 0 0 1 1 .276 Torres SS 3 0 1 0 1 0 .235 Frazier RF 4 1 2 1 0 1 .288 Sanchez DH 4 0 0 0 0 4 .130 Andujar LF 3 0 0 0 1 0 .162 Higashioka C 4 0 2 0 0 1 .238 Estrada 3B 4 0 1 0 0 3 .194 Wade 2B 2 0 0 0 0 0 .164 LeMahieu PH 1 0 0 0 0 1 .376 Totals 32 1 6 1 5 12 - Orioles ab r h rbi bb so avg Alberto 2B 4 1 1 0 0 1 .320 Sisco DH 3 0 0 0 0 2 .235 Iglesias SS 3 1 1 0 1 1 .396 Severino C 3 1 0 0 1 2 .308 Mountcastle LF 4 1 1 2 0 0 .347 Ruiz 3B 4 0 1 2 0 2 .209 Valaika 1B 3 0 0 0 0 1 .275 Stewart RF 3 2 2 2 0 1 .105 Velazquez CF 0 0 0 0 0 0 .170 Williams CF-RF 3 0 0 0 0 2 .143 Totals 30 6 6 6 2 12 - Yankees 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -- 1 6 1 Orioles 0 0 0 0 0 5 1 0 X -- 6 6 0 Yankees ip h r er bb so np era Cole, L (4-3) 6.0 4 5 1 2 10 101 3.63 Yajure 2.0 2 1 1 0 2 35 1.80 Orioles ip h r er bb so np era Akin 5.1 3 0 0 4 8 91 2.08 Tate, W (1-0) 1.1 0 0 0 1 2 28 2.45 Fry 2.0 3 1 1 0 2 32 2.12 Valdez 0.1 0 0 0 0 0 1 0.00