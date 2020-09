MLB Orioles vs Yankees Box Score

Orioles 6, Yankees 3 Yankees ab r h rbi bb so avg Hicks CF 4 0 0 0 0 1 .206 Voit DH 4 0 0 0 0 0 .285 Gardner LF 2 1 0 0 1 0 .188 Frazier RF 3 0 0 0 0 2 .274 Ford 1B 3 0 0 0 0 0 .149 Andujar 3B 2 1 1 0 1 0 .176 Kratz C 3 0 2 2 0 0 .348 Wade SS 2 1 1 0 0 1 .170 LeMahieu PH-2B 1 0 0 0 0 0 .380 Estrada 2B-SS 2 0 0 1 0 1 .188 Totals 26 3 4 3 2 5 - Orioles ab r h rbi bb so avg Mullins CF 4 0 1 0 0 0 .268 Stewart RF 1 1 0 0 2 1 .000 Nunez DH 4 0 0 0 0 3 .260 Severino C 4 2 2 0 0 0 .317 Mountcastle LF 3 2 3 3 0 0 .356 Ruiz 3B 3 1 1 1 0 0 .207 Valaika 2B 3 0 1 2 0 1 .284 Herrera 1B 2 0 0 0 0 2 .000 Velazquez SS 2 0 0 0 1 0 .170 Totals 26 6 8 6 3 7 - Yankees 0 0 1 2 0 0 0 -- 3 4 1 Orioles 0 2 0 0 4 0 X -- 6 8 2 Yankees ip h r er bb so np era Garcia, L (0-1) 4.2 5 4 4 2 6 95 3.38 Schmidt 1.1 3 2 2 1 1 32 13.50 Orioles ip h r er bb so np era Lopez, W (1-0) 5.0 3 3 0 1 2 88 5.59 Valdez, S (0) 2.0 1 0 0 1 3 33 0.00