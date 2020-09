MLB Orioles vs Yankees Box Score

Yankees 6, Orioles 5 Yankees ab r h rbi bb so avg LeMahieu 3B-2B 5 1 2 0 0 1 .383 Voit DH 3 1 1 0 1 1 .294 Andujar PR-DH-3B 1 1 1 1 0 0 .156 Gardner CF 4 0 2 2 1 0 .193 Frazier RF 4 0 2 1 1 0 .288 Ford 1B 5 0 0 0 0 0 .156 Sanchez C 4 1 1 1 0 3 .135 Tauchman LF 1 0 0 1 3 0 .247 Estrada 2B-SS 4 0 0 0 0 2 .200 Wade SS 3 1 0 0 0 0 .157 Hicks PH 1 0 0 0 0 0 .214 Holder P 0 1 0 0 0 0 .000 Green P 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 35 6 9 6 6 7 - Orioles ab r h rbi bb so avg Mullins CF 3 1 1 1 0 0 .269 Severino PH 0 0 0 0 1 0 .310 Urias SS-2B 0 0 0 0 1 0 .200 Santander RF 4 0 0 0 1 0 .261 Lakins P 0 1 0 0 0 0 .000 Iglesias DH-SS 4 0 1 0 0 0 .398 Nunez 1B 5 1 1 1 0 1 .268 Sisco C 2 0 1 0 1 0 .246 Holaday PH-C 2 0 0 0 0 1 .263 Alberto 2B-3B 3 1 1 0 1 0 .322 Stewart LF 1 0 0 0 1 1 .000 Valaika PH-2B-RF 2 0 0 0 0 1 .282 Ruiz 3B 2 1 1 2 0 0 .204 Mountcastle PH-LF 1 0 0 0 1 0 .310 Velazquez SS-CF 3 0 1 0 0 1 .176 Herrera PH-CF 1 0 0 0 0 1 .000 Totals 33 5 7 4 7 6 - Yankees 0 1 3 0 0 0 0 0 2 -- 6 9 0 Orioles 1 0 0 2 1 0 0 0 1 -- 5 7 1 Yankees ip h r er bb so np era King 4.0 4 3 3 2 3 74 6.33 Heller 1.0 1 1 1 1 0 16 3.00 Britton 1.0 1 0 0 2 0 28 3.00 Chapman 1.0 0 0 0 1 2 20 7.20 Holder, W (2-0) 1.0 0 0 0 1 1 17 2.51 Green, S (6) 1.0 1 1 0 0 0 12 2.89 Orioles ip h r er bb so np era Eshelman 2.1 3 4 2 3 1 47 3.91 Kline 1.2 1 0 0 1 3 33 0.00 Phillips 1.0 1 0 0 0 1 21 4.09 Tate 1.0 0 0 0 0 1 13 2.79 Harvey 1.0 2 0 0 0 1 20 3.38 Scott 1.0 0 0 0 1 0 13 1.69 Lakins, L (2-2) 1.0 2 2 1 1 0 15 3.78