MLB Padres vs Diamondbacks Box Score

Padres 6, Diamondbacks 2 Diamondbacks ab r h rbi bb so avg Marte 2B 5 0 1 0 0 0 .313 Vargas 1B 4 0 1 0 0 1 .286 Marte CF 3 1 2 1 1 0 .375 Escobar 3B 3 0 1 1 1 1 .133 Walker DH 3 0 0 0 1 0 .273 Calhoun RF 3 0 0 0 0 3 .250 Kelly C 3 0 0 0 0 0 .000 Rojas PH 1 0 0 0 0 1 .000 Vogt C 0 0 0 0 0 0 .000 Peralta LF 4 0 0 0 0 0 .125 Ahmed SS 4 1 1 0 0 0 .077 Totals 33 2 6 2 3 6 - Padres ab r h rbi bb so avg Tatis Jr. SS 4 0 2 3 0 2 .333 Grisham CF 4 1 1 1 0 2 .286 Machado 3B 3 0 1 0 1 0 .214 Pham LF 4 0 0 0 0 2 .154 Profar DH 3 1 0 0 1 0 .091 Myers 1B 3 1 1 0 1 2 .167 Garcia 2B 3 1 1 1 1 0 .400 Mejia C 2 1 0 0 0 1 .000 Olivares RF 3 1 1 1 0 1 .333 Totals 29 6 7 6 4 10 - Diamondbacks 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -- 2 6 0 Padres 1 0 0 5 0 0 0 0 X -- 6 7 1 Diamondbacks ip h r er bb so np era Weaver, L (0-1) 3.1 7 6 6 2 6 79 16.20 Clarke 3.2 0 0 0 2 3 43 0.00 Guerra 1.0 0 0 0 0 1 9 0.00 Padres ip h r er bb so np era Lucchesi 3.2 5 2 2 1 2 61 4.91 Quantrill, W (1-0) 1.1 1 0 0 1 1 23 0.00 Hill 1.0 0 0 0 0 1 16 0.00 Perdomo 2.0 0 0 0 1 2 26 0.00 Stammen 1.0 0 0 0 0 0 6 0.00