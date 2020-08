MLB Padres vs Mariners Box Score

Padres 10, Mariners 7 Mariners ab r h rbi bb so avg Crawford SS 3 1 1 0 0 1 .235 Haggerty LF 4 1 1 1 0 1 .276 Lewis CF 4 1 1 1 0 2 .357 Seager 3B 3 1 1 1 1 1 .291 Nola DH-C 2 0 1 1 1 0 .319 White 1B 1 0 0 0 0 0 .167 Marmolejos 1B 3 1 1 2 0 1 .125 Fraley RF 4 1 1 0 0 1 .167 Long Jr. 2B 2 0 1 1 1 0 .173 Odom C 2 0 0 0 0 1 .071 Gordon PH 1 1 1 0 0 0 .157 Williams P 0 0 0 0 0 0 .000 Altavilla P 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 29 7 9 7 3 8 - Padres ab r h rbi bb so avg Grisham CF 3 1 0 0 1 1 .252 Tatis Jr. SS 3 2 1 1 1 2 .302 Machado 3B 4 3 3 4 0 0 .295 Hosmer 1B 4 1 2 1 0 0 .263 Cronenworth 2B 4 1 2 0 0 2 .349 Myers RF 4 1 1 3 0 1 .279 Garcia DH 1 0 0 0 0 0 .265 France PH-DH 2 0 0 0 0 2 .256 Naylor LF 1 0 1 0 0 0 .290 Profar PH-LF 2 0 0 0 0 0 .181 Torrens C 2 0 0 0 0 0 .125 Hedges C 0 1 0 0 0 0 .163 Totals 30 10 10 9 2 8 - Mariners 0 0 0 3 0 0 4 -- 7 9 0 Padres 0 0 0 1 0 2 7 -- 10 10 2 Mariners ip h r er bb so np era Newsome 4.0 3 1 1 0 4 60 2.57 Misiewicz 1.1 0 0 0 0 2 19 3.86 Magill, BS (0) 0.2 3 2 2 0 1 14 6.10 Williams, L (0-1) 0.2 2 5 0 2 1 29 2.84 Altavilla 0.0 2 2 0 0 0 5 6.17 Padres ip h r er bb so np era Lamet 5.0 5 3 3 3 6 90 2.35 Hill 1.0 0 0 0 0 0 8 4.35 Stammen 0.0 4 4 4 0 0 17 7.90 Johnson, W (3-1) 1.0 0 0 0 0 2 12 3.97