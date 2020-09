MLB Padres vs Rockies Box Score

Padres 5, Rockies 3 Rockies ab r h rbi bb so avg Tapia LF 5 0 0 0 0 1 .296 Story SS 4 1 1 1 0 1 .292 Blackmon RF 4 0 2 0 0 1 .327 Arenado 3B 3 1 1 0 1 0 .269 Pillar CF 4 0 1 0 0 2 .194 Kemp DH 4 1 1 2 0 3 .263 Fuentes 1B 4 0 0 0 0 1 .313 Hampson 2B 3 0 0 0 0 2 .258 Murphy PH 1 0 0 0 0 0 .250 Diaz C 3 0 2 0 1 1 .242 Totals 35 3 8 3 2 12 - Padres ab r h rbi bb so avg Grisham CF 4 0 1 0 0 2 .269 Tatis Jr. SS 4 0 0 0 0 0 .303 Machado 3B 4 1 1 0 0 0 .306 Moreland 1B 3 2 1 2 1 0 .185 Myers RF 4 2 2 1 0 0 .302 Cronenworth 2B 3 0 1 1 0 0 .323 Nola C 3 0 2 1 1 1 .280 Almonte DH 2 0 0 0 1 1 .091 Garcia PH-DH 1 0 0 0 0 0 .250 Profar LF 2 0 0 0 1 0 .237 Totals 30 5 8 5 4 4 - Rockies 1 0 0 0 0 2 0 0 0 -- 3 8 0 Padres 2 0 0 0 0 2 0 1 X -- 5 8 1 Rockies ip h r er bb so np era Senzatela, L (3-2) 5.0 6 4 4 4 2 95 3.69 Kinley 2.0 0 0 0 0 2 15 6.75 Givens 1.0 2 1 1 0 0 15 5.79 Padres ip h r er bb so np era Davies, W (7-2) 6.0 5 3 3 2 8 99 2.48 Altavilla, H (0) 1.0 1 0 0 0 2 20 0.00 Pomeranz, H (0) 1.0 2 0 0 0 1 20 0.00 Rosenthal, S (0) 1.0 0 0 0 0 1 13 0.00