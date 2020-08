MLB Phillies vs Mets Box Score

Phillies 6, Mets 2 Mets ab r h rbi bb so avg Nimmo CF 3 0 0 0 1 2 .243 Conforto RF 4 1 1 0 0 1 .329 Davis 3B 3 0 1 0 1 1 .284 Smith LF 4 1 2 2 0 1 .300 Alonso 1B 4 0 0 0 0 2 .214 Cano DH 4 0 0 0 0 0 .372 Rosario SS 3 0 0 0 0 2 .200 Guillorme 2B 3 0 1 0 0 1 .455 Nido C 3 0 1 0 0 0 .350 Totals 31 2 6 2 2 10 - Phillies ab r h rbi bb so avg McCutchen LF 3 1 0 1 1 3 .180 Hoskins 1B 3 1 1 3 1 1 .208 Harper RF 3 0 1 1 0 1 .346 Realmuto C 4 0 0 0 0 2 .268 Segura 2B 4 1 1 1 0 0 .220 Gregorius SS 4 1 3 0 0 0 .298 Gosselin DH 4 1 1 0 0 1 .400 Bohm 3B 2 1 0 0 1 0 .200 Kingery CF 3 0 0 0 0 0 .093 Totals 30 6 7 6 3 8 - Mets 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -- 2 6 0 Phillies 0 1 0 0 5 0 0 0 X -- 6 7 0 Mets ip h r er bb so np era Matz, L (0-4) 4.1 5 6 6 3 5 84 9.00 Familia 1.2 1 0 0 0 1 22 3.60 Brach 1.0 0 0 0 0 2 20 3.00 Betances 1.0 1 0 0 0 0 15 4.91 Phillies ip h r er bb so np era Nola, W (2-1) 7.0 3 0 0 2 8 102 2.05 Rosso 2.0 3 2 2 0 2 30 5.79