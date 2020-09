MLB Phillies vs Nationals Box Score

Phillies 8, Nationals 6 Nationals ab r h rbi bb so avg Turner SS 5 3 4 1 0 1 .377 Soto LF 4 2 2 4 1 1 .367 Kendrick DH 5 0 1 0 0 0 .303 Cabrera 3B-1B 5 0 0 0 0 2 .232 Thames 1B 2 0 0 0 0 1 .215 Harrison PH-3B 2 0 1 0 0 0 .294 Eaton RF 4 0 2 0 0 0 .237 Gomes C 3 0 0 0 1 2 .281 Garcia 2B 4 0 0 0 0 1 .255 Taylor CF 3 1 1 1 0 0 .190 Holt PH 1 0 0 0 0 1 .094 Totals 38 6 11 6 2 9 - Phillies ab r h rbi bb so avg McCutchen LF 4 0 0 0 0 0 .270 Hoskins 1B 4 1 2 3 0 0 .260 Harper DH 2 1 0 0 2 1 .284 Realmuto C 3 1 0 0 0 2 .266 Gregorius SS 4 1 1 0 0 2 .283 Segura 2B 4 1 1 3 0 0 .255 Bruce RF 4 2 2 1 0 1 .250 Haseley RF 0 0 0 0 0 0 .292 Bohm 3B 2 1 1 1 0 0 .275 Quinn CF 3 0 0 0 0 2 .271 Totals 30 8 7 8 2 8 - Nationals 0 0 0 0 2 0 2 0 2 -- 6 11 0 Phillies 1 1 0 4 0 0 2 0 X -- 8 7 0 Nationals ip h r er bb so np era Fedde, L (1-3) 6.0 4 6 6 1 4 85 4.71 Suero 1.0 3 2 2 1 2 23 5.54 Doolittle 1.0 0 0 0 0 2 15 9.64 Phillies ip h r er bb so np era Howard, W (1-1) 5.0 5 2 2 2 4 91 5.40 Romero 1.1 0 0 0 0 2 17 0.00 Hembree 0.1 2 2 2 0 0 9 8.31 Hunter, H (1) 1.1 2 0 0 0 1 18 3.29 Workman 1.0 2 2 2 0 2 21 5.68