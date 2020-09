MLB Phillies vs Nationals Box Score

Phillies 6, Nationals 5 Nationals ab r h rbi bb so avg Eaton RF 2 0 0 0 0 2 .220 Taylor RF 2 1 1 1 0 1 .196 Turner SS 5 1 3 3 0 1 .366 Soto LF 3 0 2 1 2 0 .354 Cabrera 1B 5 0 0 0 0 3 .224 Suzuki C 4 0 0 0 1 0 .268 Holt 3B 5 0 0 0 0 1 .075 Thames DH 4 0 0 0 0 0 .195 Garcia 2B 4 2 3 0 0 1 .290 Robles CF 4 1 1 0 0 3 .240 Totals 38 5 10 5 3 12 - Phillies ab r h rbi bb so avg Quinn CF 5 0 0 0 0 1 .241 Hoskins 1B 4 1 1 1 1 3 .269 Harper RF 5 1 1 0 0 3 .276 Realmuto DH-C 5 3 1 0 0 2 .261 Gregorius SS 3 1 2 1 1 0 .280 Segura 2B 4 0 0 0 1 0 .231 Bruce LF 3 0 0 0 1 0 .231 Haseley PR 0 0 0 0 0 0 .296 Neris P 0 0 0 0 0 0 .000 Parker P 0 0 0 0 0 0 .000 Gosselin PH 0 0 0 0 1 0 .315 Bohm 3B 4 0 3 1 0 1 .317 Knapp C 3 0 2 0 0 1 .458 McCutchen PH-LF 1 0 0 1 0 0 .267 Totals 37 6 10 4 5 11 - Nationals 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 -- 5 10 2 Phillies 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 -- 6 10 0 Nationals ip h r er bb so np era Sanchez 3.1 8 4 1 1 1 75 6.48 Suero 1.2 0 0 0 1 2 23 4.91 Finnegan 1.0 0 0 0 0 3 13 3.14 Rainey, H (0) 1.0 0 0 0 0 3 17 1.10 Harris, H (2) 0.1 2 1 1 1 0 14 4.15 Hudson, BS (6) 1.2 0 0 0 0 2 28 5.40 Doolittle, L (0-2) 0.2 0 1 0 2 0 5 8.44 Phillies ip h r er bb so np era Eflin 6.0 7 4 4 0 5 82 4.45 Phelps 0.2 3 1 1 0 1 17 3.00 Hunter 0.2 0 0 0 1 1 14 3.14 Romero 0.2 0 0 0 0 0 10 0.00 Neris 1.0 0 0 0 0 3 15 6.10 Parker, W (3-0) 1.0 0 0 0 2 2 20 0.00