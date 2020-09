MLB Phillies vs Nationals Box Score

Phillies 6, Nationals 0 Nationals ab r h rbi bb so avg Turner SS 3 0 0 0 1 1 .368 Soto LF 3 0 0 0 1 1 .355 Kendrick DH 4 0 1 0 0 1 .300 Difo PR 0 0 0 0 0 0 .091 Cabrera 3B 4 0 1 0 0 1 .233 Thames 1B 4 0 0 0 0 2 .205 Eaton RF 4 0 0 0 0 1 .230 Gomes C 3 0 1 0 0 0 .283 Garcia 2B 3 0 1 0 0 2 .259 Taylor CF 2 0 0 0 1 1 .182 Totals 30 0 4 0 3 10 - Phillies ab r h rbi bb so avg McCutchen DH 4 1 1 3 1 0 .270 Hoskins 1B 4 1 2 0 1 0 .269 Harper RF 2 0 1 0 3 1 .289 Realmuto C 3 0 1 1 2 1 .268 Segura 2B 3 0 0 0 2 0 .247 Gregorius SS 5 1 1 0 0 1 .279 Gosselin LF 2 0 0 0 0 0 .315 Bruce PH-LF 2 1 0 0 0 1 .241 Haseley LF 0 0 0 0 0 0 .292 Bohm 3B 4 2 2 2 0 0 .291 Quinn CF 4 0 0 0 0 1 .257 Totals 33 6 8 6 9 5 - Nationals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 4 1 Phillies 0 0 0 0 2 4 0 0 X -- 6 8 0 Nationals ip h r er bb so np era Corbin, L (2-3) 5.0 5 2 2 3 2 92 3.79 Finnegan 0.1 3 4 3 2 0 28 3.38 Bacus 0.2 0 0 0 1 0 10 5.00 Guerra 1.2 0 0 0 3 2 30 4.02 Harper 0.1 0 0 0 0 1 7 7.07 Phillies ip h r er bb so np era Nola, W (4-2) 8.0 2 0 0 3 9 113 2.45 Neris 1.0 2 0 0 0 1 20 6.75