MLB Phillies vs Orioles Box Score

Orioles 10, Phillies 9 Orioles ab r h rbi bb so avg Alberto 2B 6 2 2 1 0 0 .348 Santander RF 4 2 2 1 1 1 .270 Nunez DH 4 1 3 2 1 1 .305 Ruiz 3B 5 1 2 1 0 1 .263 Severino C 5 0 1 2 0 0 .302 Smith Jr. LF 4 0 2 1 0 1 .242 Velazquez PR-LF 1 1 0 0 0 0 .050 Hays CF 5 1 2 2 0 0 .214 Davis 1B 4 1 1 0 1 1 .139 Valaika SS 3 1 1 0 0 0 .250 Sisco PH 1 0 0 0 0 1 .353 Iglesias SS 1 0 0 0 0 0 .395 Totals 43 10 16 10 3 6 - Phillies ab r h rbi bb so avg McCutchen LF 4 0 1 2 0 1 .147 Quinn CF 2 0 0 0 0 0 .280 Hoskins 1B 6 2 2 0 0 1 .211 Harper RF 4 2 2 2 1 0 .324 Realmuto C 3 0 0 0 2 1 .282 Gregorius SS 5 0 1 2 0 3 .256 Segura 3B 4 2 1 1 1 1 .194 Bruce DH 5 2 3 2 0 0 .273 Kingery 2B 5 0 0 0 0 2 .100 Haseley CF-LF 3 1 0 0 1 0 .333 Gosselin PH 1 0 1 0 0 0 .500 Totals 42 9 11 9 5 9 - Orioles 0 0 0 0 0 3 2 0 3 2 -- 10 16 1 Phillies 0 0 2 0 1 0 0 3 2 1 -- 9 11 1 Orioles ip h r er bb so np era Cobb 5.1 3 3 2 2 2 71 2.75 Scott 0.2 0 0 0 1 1 10 1.80 Givens, H (0) 1.0 0 0 0 0 2 13 0.00 Castro, BS (1) 0.2 4 3 3 0 2 23 3.38 Phillips 0.1 0 0 0 0 0 6 7.94 Sulser, BS (3) 1.0 2 2 2 2 1 28 5.63 Fry, H (0) 0.2 2 1 0 0 1 15 3.86 Lakins, S (0) 0.1 0 0 0 0 0 5 3.24 Phillies ip h r er bb so np era Wheeler 5.2 8 3 3 1 2 84 2.89 Morgan 0.1 0 0 0 0 1 4 9.00 Hunter 1.0 3 2 2 0 1 23 8.31 Alvarez 1.0 1 0 0 0 0 23 0.00 Neris, BS (2) 1.0 3 3 3 2 2 30 8.10 Guerra, L (1-2) 1.0 1 2 1 0 0 17 10.80