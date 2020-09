MLB Phillies vs Red Sox Box Score

Red Sox 5, Phillies 2 Red Sox ab r h rbi bb so avg Arauz 2B 4 0 0 0 0 3 .222 Devers 3B 4 0 1 0 0 1 .264 Bogaerts SS 3 1 1 0 1 0 .281 Martinez DH 4 0 0 0 0 3 .216 Bradley Jr. CF 3 3 3 0 1 0 .263 Dalbec 1B 4 1 2 3 0 2 .250 Grullon C 3 0 1 1 1 1 .333 Lin RF 3 0 2 1 0 0 .212 Peraza LF 3 0 0 0 0 1 .225 Totals 31 5 10 5 3 11 - Phillies ab r h rbi bb so avg Segura 2B 4 0 0 0 0 1 .252 Hoskins 1B 4 1 2 0 0 0 .258 Harper RF 2 0 0 0 1 0 .261 Realmuto C 2 1 1 0 1 0 .259 Gregorius SS 3 0 1 1 0 0 .273 Bohm 3B 2 0 0 0 0 1 .291 Walker DH 3 0 0 0 0 1 .231 Garlick LF 2 0 1 0 0 1 .182 Knapp PH 0 0 0 0 1 0 .429 Haseley CF 2 0 0 0 0 0 .229 McCutchen PH 0 0 0 0 1 0 .245 Totals 24 2 5 1 4 4 - Red Sox 0 1 0 1 0 2 1 -- 5 10 0 Phillies 2 0 0 0 0 0 0 -- 2 5 0 Red Sox ip h r er bb so np era Mazza, W (1-1) 5.0 4 2 2 1 4 58 5.29 Valdez, H (1) 1.0 1 0 0 1 0 16 3.04 Brice, H (0) 0.1 0 0 0 2 0 14 6.27 Walden, S (0) 0.2 0 0 0 0 0 7 9.53 Phillies ip h r er bb so np era Velasquez 5.0 7 2 2 0 9 90 5.85 Phelps, L (2-4) 0.0 1 2 2 2 0 12 5.28 Romero 1.1 0 0 0 0 0 8 3.18 Hembree 0.2 2 1 1 1 2 18 9.53