MLB Pirates vs Brewers Box Score

Brewers 6, Pirates 5 Brewers ab r h rbi bb so avg Cain CF 5 1 2 1 1 0 .333 Hiura 2B 5 1 2 1 0 0 .176 Yelich LF 5 0 0 1 1 2 .056 Braun DH 6 0 1 2 0 2 .111 Gyorko 3B 3 0 1 0 1 2 .250 Narvaez PH-C 1 0 0 0 0 0 .111 Garcia RF 4 1 2 0 1 0 .250 Smoak 1B 5 1 1 0 0 2 .250 Pina C 3 0 1 0 0 0 .333 Morrison PH 1 0 0 0 0 1 .000 Holt 3B 1 1 0 0 0 1 .000 Arcia SS 1 0 0 0 0 0 .364 Sogard PH-SS 2 1 1 1 2 0 .167 Totals 42 6 11 6 6 10 - Pirates ab r h rbi bb so avg Frazier 2B 5 0 0 0 0 1 .125 Newman SS 4 0 0 0 1 1 .083 Bell 1B 5 0 1 0 0 1 .200 Moran 3B 4 2 2 2 0 0 .400 Gonzalez 3B 1 0 0 0 0 1 .167 Reynolds LF 3 1 0 0 2 1 .000 Osuna RF 3 0 0 0 0 1 .273 Heredia PR-RF 0 1 0 0 1 0 .000 Polanco DH 3 0 0 0 1 2 .000 Stallings C 3 1 0 0 1 1 .182 Tucker PR 0 0 0 0 0 0 .000 Murphy C 0 0 0 0 0 0 .500 Dyson CF 4 0 1 2 0 3 .091 Totals 35 5 4 4 6 12 - Brewers 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 -- 6 11 1 Pirates 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 -- 5 4 1 Brewers ip h r er bb so np era Houser 5.0 1 1 1 3 4 68 1.80 Williams 1.1 1 3 1 1 3 28 3.86 Claudio 0.2 1 1 1 1 1 19 6.75 Yardley 1.0 1 0 0 0 0 8 0.00 Hader 1.0 0 0 0 1 1 18 0.00 Phelps, W (1-0) 2.0 0 0 0 0 3 23 0.00 Pirates ip h r er bb so np era Brault 2.0 1 0 0 2 1 37 0.00 Kuhl 3.2 3 0 0 2 4 55 0.00 Stratton, H (0) 0.1 0 0 0 0 0 3 0.00 Turley, BS (0) 1.0 2 1 1 1 0 22 4.50 Rodriguez 1.0 0 0 0 0 1 13 9.00 Feliz 0.2 2 4 4 1 1 29 21.60 Crick, BS (0) 0.1 1 0 0 0 0 12 0.00 Neverauskas, L (0-1) 2.0 2 1 0 0 3 25 0.00