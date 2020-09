MLB Pirates vs Cubs Box Score

Cubs 8, Pirates 2 Cubs ab r h rbi bb so avg Happ CF 5 1 2 0 0 2 .308 Contreras C 5 3 3 1 0 1 .216 Rizzo 1B 5 1 2 2 0 0 .232 Baez SS 5 1 1 3 0 1 .200 Souza Jr. LF 4 0 0 0 1 3 .160 Martinez DH 5 0 0 0 0 0 .000 Maybin RF 5 0 1 0 0 2 .200 Bote 3B 2 1 0 0 2 0 .222 Hoerner 2B 3 1 1 0 0 1 .219 Totals 39 8 10 6 3 10 - Pirates ab r h rbi bb so avg Tucker CF 4 0 0 0 0 2 .225 Frazier 2B 3 0 1 0 1 1 .213 Newman SS 4 0 1 0 0 0 .250 Bell DH 4 0 1 0 0 1 .207 Moran 1B 4 1 1 1 0 1 .264 Hayes 3B 4 0 0 0 0 3 .222 Polanco RF 4 0 2 0 0 0 .133 Alford LF 4 1 2 1 0 0 .400 Stallings C 3 0 0 0 1 0 .303 Totals 34 2 8 2 2 8 - Cubs 0 0 0 3 0 0 2 3 0 -- 8 10 0 Pirates 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -- 2 8 3 Cubs ip h r er bb so np era Hendricks, W (4-4) 6.0 6 1 1 2 6 102 3.78 Tepera 1.0 1 1 1 0 1 16 4.30 Underwood Jr. 1.0 1 0 0 0 1 16 7.11 Adam 1.0 0 0 0 0 0 11 5.79 Pirates ip h r er bb so np era Musgrove, L (0-4) 3.0 3 2 2 0 4 46 6.62 Tropeano 1.0 2 1 1 1 1 28 1.17 Holland 5.0 5 5 3 2 5 83 7.29