MLB Rangers vs Athletics Box Score

Rangers 5, Athletics 2 Athletics ab r h rbi bb so avg La Stella DH 2 1 0 0 1 0 .271 Semien SS 3 0 0 0 0 2 .215 Laureano CF 3 0 0 0 0 1 .217 Olson 1B 3 0 1 1 0 1 .203 Grossman LF 3 0 0 0 0 2 .252 Canha RF 3 0 0 0 0 1 .241 Machin 3B-2B 3 1 1 0 0 0 .212 Heim C 3 0 2 1 0 0 .294 Kemp 2B 1 0 0 0 0 0 .254 Pinder PH-3B 1 0 0 0 0 1 .226 Totals 25 2 4 2 1 8 - Rangers ab r h rbi bb so avg Taveras CF 2 0 0 0 1 1 .219 Kiner-Falefa 3B 3 1 0 0 0 0 .310 Solak LF 3 0 1 0 0 1 .269 Gallo DH 2 1 0 0 1 0 .182 Odor 2B 3 1 1 3 0 1 .151 Andrus SS 3 1 1 0 0 0 .194 Guzman 1B 3 1 1 2 0 1 .283 White RF 2 0 1 0 0 1 .091 Mathis C 2 0 0 0 0 1 .179 Totals 23 5 5 5 2 6 - Athletics 0 0 1 0 0 1 0 -- 2 4 0 Rangers 5 0 0 0 0 0 X -- 5 5 0 Athletics ip h r er bb so np era Jefferies, L (0-1) 2.0 5 5 5 2 1 53 22.50 Weems 3.0 0 0 0 0 5 38 1.80 Trivino 1.0 0 0 0 0 0 5 2.55 Rangers ip h r er bb so np era Goody 1.0 0 0 0 0 1 13 5.59 Benjamin, W (1-0) 4.0 3 2 2 1 4 58 4.38 Hernandez 1.0 1 0 0 0 2 18 2.55 Montero, S (0) 1.0 0 0 0 0 1 10 2.13