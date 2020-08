Blue Jays 6, Rays 4 Blue Jays ab r h rbi bb so avg Biggio 2B-RF 4 2 2 1 0 2 .277 Grichuk CF 4 1 2 3 0 2 .297 Drury 3B 1 0 0 0 0 0 .167 Guerrero Jr. 1B 3 0 1 1 2 0 .248 Gurriel Jr. LF 4 1 1 1 0 2 .263 Hernandez RF-CF 4 0 1 0 0 1 .294 Shaw DH 4 0 0 0 0 2 .219 Jansen C 3 0 0 0 1 1 .138 Panik 3B-2B 4 0 0 0 0 0 .163 Espinal SS 3 2 0 0 1 0 .167 Totals 34 6 7 6 4 10 - Rays ab r h rbi bb so avg Meadows LF 4 0 0 0 1 2 .229 Lowe RF 3 0 0 0 2 2 .304 Diaz 3B 4 0 0 0 1 0 .302 Choi 1B 4 1 1 0 0 0 .203 Tsutsugo DH 1 2 1 1 3 0 .178 Wendle 2B 4 0 1 0 0 1 .288 Adames SS 4 1 2 2 0 0 .295 Kiermaier CF 2 0 0 0 0 0 .231 Margot CF 1 0 1 0 0 0 .288 Zunino C 3 0 2 0 0 0 .136 Martinez PH 1 0 0 0 0 0 .250 Totals 31 4 8 3 7 5 - Blue Jays 0 0 1 0 0 1 3 0 1 -- 6 7 1 Rays 0 1 0 2 0 0 0 1 0 -- 4 8 2 Blue Jays ip h r er bb so np era Roark 5.0 6 3 3 3 2 96 4.91 Hatch, W (2-1) 2.0 0 0 0 2 2 33 1.84 Dolis, H (0) 1.0 1 1 0 1 0 24 2.77 Romano, S (5) 1.0 1 0 0 1 1 17 0.64 Rays ip h r er bb so np era Snell 5.2 4 2 2 1 9 101 3.04 Thompson, H (0) 0.1 1 0 0 0 0 3 3.68 Garcia, H (0) 0.2 0 1 1 2 0 18 13.50 Loup, BS (0) 0.1 1 2 1 1 0 13 3.95 Banda 2.0 1 1 0 0 1 25 4.50