MLB Rays vs Blue Jays Box Score

Blue Jays 6, Rays 5 Blue Jays ab r h rbi bb so avg Gurriel Jr. LF 4 0 1 2 0 2 .267 Grichuk CF 5 0 2 1 0 2 .312 Jansen C 3 0 0 0 0 1 .151 Tellez PH 1 0 0 0 0 0 .246 McGuire C 1 0 0 0 0 0 .125 Hernandez DH 3 1 1 1 1 2 .290 Guerrero Jr. 1B 4 1 1 1 0 0 .242 Shaw 3B 4 0 0 0 0 0 .233 Drury 2B 4 2 2 0 0 1 .179 Biggio RF 3 2 3 1 1 0 .270 Espinal SS 3 0 0 0 0 1 .217 Totals 35 6 10 6 2 9 - Rays ab r h rbi bb so avg Meadows LF 5 0 1 0 0 1 .242 Lowe 2B 4 3 1 1 1 1 .326 Diaz 3B 3 2 3 2 2 0 .300 Adames PR 0 0 0 0 0 0 .286 Choi 1B 2 0 1 0 0 0 .194 Martinez PH 1 0 1 2 0 0 .220 Brosseau PR-1B 2 0 0 0 0 0 .361 Wendle SS 4 0 2 0 1 1 .295 Tsutsugo DH 2 0 0 0 0 2 .188 Margot PH-DH 3 0 1 0 0 0 .290 Renfroe RF 5 0 0 0 0 0 .174 Kiermaier CF 3 0 0 0 1 2 .225 Perez C 4 0 0 0 0 3 .172 Totals 38 5 10 5 5 10 - Blue Jays 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 -- 6 10 0 Rays 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 -- 5 10 0 Blue Jays ip h r er bb so np era Shoemaker 5.0 4 2 2 1 6 74 4.91 Borucki, BS (0) 0.0 2 2 2 2 0 20 2.35 Dolis 1.0 0 0 0 1 1 17 3.00 Cole 1.0 0 0 0 1 0 22 0.75 Bass 1.0 1 0 0 0 0 12 2.25 Hatch, W (1-1) 1.0 1 0 0 0 2 14 2.13 Romano, S (5) 1.0 2 1 0 0 1 17 0.69 Rays ip h r er bb so np era Yarbrough 6.1 8 4 4 2 6 97 4.45 Castillo 1.2 0 0 0 0 2 14 0.90 Loup, L (3-1) 2.0 2 2 1 0 1 24 3.55