MLB Rays vs Braves Box Score

Rays 14, Braves 5 Braves ab r h rbi bb so avg Acuna Jr. RF 4 1 1 0 0 3 .158 Albies 2B 4 1 0 0 0 1 .158 Freeman 1B 2 1 1 1 1 0 .200 Culberson PH-1B 1 0 0 0 0 1 .000 Ozuna LF 3 0 0 0 0 3 .267 Duvall PH-LF 1 0 0 0 0 0 .167 Adams DH 4 1 1 3 0 2 .231 Swanson SS 3 1 1 1 0 2 .400 Hechavarria SS 1 0 0 0 0 0 .000 Riley 3B 4 0 0 0 0 2 .143 Inciarte CF 3 0 0 0 1 2 .182 Contreras C 4 0 0 0 0 3 .400 Totals 34 5 4 5 2 19 - Rays ab r h rbi bb so avg Choi 1B 4 1 0 0 1 3 .182 Lowe 2B 3 2 2 2 1 0 .500 Brosseau 2B 1 0 0 0 0 1 .333 Martinez DH 4 2 2 3 1 1 .250 Tsutsugo LF 4 1 1 0 1 1 .154 Renfroe RF 5 2 3 4 0 1 .250 Wendle 3B 5 2 2 1 0 1 .300 Adames SS 3 1 1 1 1 2 .333 Kiermaier CF 3 1 1 1 0 1 .133 Margot CF 1 0 0 0 0 0 .091 Zunino C 2 2 1 1 0 1 .286 Smith C 0 0 0 0 1 0 .000 Totals 35 14 13 13 6 12 - Braves 0 1 0 0 0 4 0 0 0 -- 5 4 0 Rays 0 0 1 8 1 2 1 1 X -- 14 13 2 Braves ip h r er bb so np era Foltynewicz, L (0-1) 3.1 4 6 6 4 3 70 16.20 Toussaint 2.2 5 6 6 1 6 67 20.25 Minter 0.2 2 1 1 1 1 23 5.40 Dayton 1.1 2 1 1 0 2 22 3.86 Rays ip h r er bb so np era Glasnow 4.0 1 1 1 2 9 72 2.25 Castillo, W (1-0) 1.0 0 0 0 0 2 10 0.00 Beeks 3.0 3 4 3 0 7 50 5.40 Alvarado 1.0 0 0 0 0 1 13 0.00