MLB Rays vs Marlins Box Score

Rays 5, Marlins 4 Marlins ab r h rbi bb so avg Dickerson LF 4 2 1 0 1 0 .226 Brinson RF 0 1 0 0 0 0 .245 Marte CF 5 1 2 2 0 1 .306 Aguilar DH 5 0 1 1 0 1 .271 Joyce RF-LF 4 0 1 1 1 2 .278 Anderson 3B 4 0 1 0 1 2 .227 Diaz 1B 4 0 1 0 0 2 .154 Berti PR-2B 0 0 0 0 0 0 .247 Chisholm SS 4 0 1 0 0 1 .125 Alvarez 2B 3 0 0 0 0 3 .189 Cooper PH 1 0 0 0 0 0 .270 Alfaro C 0 0 0 0 0 0 .163 Wallach C 2 0 0 0 1 0 .125 Rojas PH-1B 0 0 0 0 1 0 .333 Totals 36 4 8 4 5 12 - Rays ab r h rbi bb so avg Margot CF 2 0 0 0 1 0 .265 Lowe PH-LF 1 0 0 1 0 0 .248 Arozarena LF-CF 4 2 3 2 0 0 .467 Meadows DH 4 0 0 0 0 3 .220 Brosseau 3B 4 0 1 0 0 2 .316 Adames SS 4 0 0 0 0 3 .302 Wendle 2B 4 1 0 0 0 2 .248 Renfroe RF 3 1 1 1 0 0 .155 Choi PH 1 0 1 1 0 0 .231 Phillips PR 0 1 0 0 0 0 .219 Smith C 2 0 0 0 0 2 .250 Tsutsugo PH 1 0 0 0 0 1 .202 Perez C 1 0 0 0 0 0 .211 Lowe 1B 3 0 0 0 0 2 .000 Kiermaier PH 0 0 0 0 1 0 .224 Totals 34 5 6 5 2 15 - Marlins 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -- 4 8 0 Rays 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 -- 5 6 1 Marlins ip h r er bb so np era Rogers 6.0 4 3 3 1 10 100 3.00 Boxberger 1.0 0 0 0 0 1 13 1.50 Garcia 2.0 1 0 0 0 4 26 0.00 Kintzler, BS (9) 0.2 1 2 1 1 0 16 2.93 Rays ip h r er bb so np era Glasnow 5.1 4 3 3 3 9 105 4.35 Loup 1.1 1 0 0 0 1 13 2.95 Fairbanks 1.1 1 0 0 1 1 28 2.41 Castillo 1.0 1 0 0 1 0 13 2.16 Curtiss, W (3-0) 1.0 1 1 0 0 1 16 1.84