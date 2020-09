MLB Rays vs Marlins Box Score

Marlins 7, Rays 3 Marlins ab r h rbi bb so avg Berti 2B 5 0 0 0 0 3 .247 Marte CF 5 0 0 0 0 1 .302 Aguilar 1B 2 3 1 0 3 0 .275 Anderson 3B 5 1 1 0 0 1 .226 Brinson RF 4 1 2 0 0 2 .245 Ramirez LF 3 1 1 1 0 0 .200 Joyce LF 1 0 1 2 0 0 .279 Dickerson DH 4 1 1 2 0 1 .225 Alfaro C 4 0 0 0 0 2 .163 Rojas SS 2 0 1 0 2 0 .333 Totals 35 7 8 5 5 10 - Rays ab r h rbi bb so avg Wendle SS 5 0 0 0 0 2 .257 Lowe 2B 3 0 0 0 1 1 .250 Choi 1B 2 0 1 0 1 1 .224 Brosseau 1B 1 0 0 0 0 0 .321 Meadows LF 3 0 0 0 0 2 .229 Phillips CF 1 0 0 0 0 0 .219 Lowe 3B 4 0 0 0 0 1 .000 Renfroe RF 3 1 0 0 1 0 .149 Tsutsugo DH 2 2 0 0 2 2 .204 Kiermaier CF 2 0 0 0 0 1 .224 Arozarena PH-LF 2 0 2 0 0 0 .364 Perez C 4 0 3 3 0 0 .214 Totals 32 3 6 3 5 10 - Marlins 0 0 0 4 1 0 2 0 0 -- 7 8 0 Rays 0 0 0 0 1 0 0 0 2 -- 3 6 1 Marlins ip h r er bb so np era Alcantara, W (2-1) 6.0 3 1 1 3 8 101 3.78 Bleier 1.0 1 0 0 0 1 14 3.38 Leibrandt 1.2 2 2 2 2 1 41 2.00 Kintzler, S (0) 0.1 0 0 0 0 0 2 2.45 Rays ip h r er bb so np era Snell, L (3-1) 5.0 6 5 4 3 8 92 3.74 Slegers 2.0 2 2 2 2 2 35 5.14 Reed 0.2 0 0 0 0 0 10 0.00 Loup 1.1 0 0 0 0 0 11 3.18